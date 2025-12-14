O jovem Richard de Campos Silvério, de 18 anos, morador de Tatuí (SP), é o primeiro brasileiro aprovado no exame teórico da CNH dentro do novo modelo, implantado a partir das mudanças federais. O feito marca o protagonismo de São Paulo na implementação da CNH mais simples, rápida e acessível.

Richard havia iniciado o processo em março, contratando uma autoescola e chegando a fazer duas aulas teóricas presenciais. No entanto, precisou interromper o curso por incompatibilidade de agenda. Com a liberação do novo formato, concluiu o curso teórico on-line em poucas horas e agendou o exame no mesmo dia, podendo agora seguir para as aulas práticas e finalizar a habilitação.

“Comprei meu veículo em março, mas não posso usar porque ainda não tinha CNH. Agora, com o processo mais rápido, vai facilitar muito minha vida, o deslocamento para o trabalho, a faculdade e o lazer”, afirma o estudante de Letras. Ele conta que acompanhava a previsão das mudanças e, assim que houve o anúncio, acessou o aplicativo CNH do Brasil, concluiu o curso na quinta-feira (9) e, no mesmo dia, pagou a taxa no site do Detran-SP e agendou a prova teórica para este sábado (13). “Foi tudo muito rápido. A plataforma é intuitiva e já estou liberado para a aprendizagem prática”, comemora.

Em SP, mais simples e barato