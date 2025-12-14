O jovem Richard de Campos Silvério, de 18 anos, morador de Tatuí (SP), é o primeiro brasileiro aprovado no exame teórico da CNH dentro do novo modelo, implantado a partir das mudanças federais. O feito marca o protagonismo de São Paulo na implementação da CNH mais simples, rápida e acessível.
Richard havia iniciado o processo em março, contratando uma autoescola e chegando a fazer duas aulas teóricas presenciais. No entanto, precisou interromper o curso por incompatibilidade de agenda. Com a liberação do novo formato, concluiu o curso teórico on-line em poucas horas e agendou o exame no mesmo dia, podendo agora seguir para as aulas práticas e finalizar a habilitação.
“Comprei meu veículo em março, mas não posso usar porque ainda não tinha CNH. Agora, com o processo mais rápido, vai facilitar muito minha vida, o deslocamento para o trabalho, a faculdade e o lazer”, afirma o estudante de Letras. Ele conta que acompanhava a previsão das mudanças e, assim que houve o anúncio, acessou o aplicativo CNH do Brasil, concluiu o curso na quinta-feira (9) e, no mesmo dia, pagou a taxa no site do Detran-SP e agendou a prova teórica para este sábado (13). “Foi tudo muito rápido. A plataforma é intuitiva e já estou liberado para a aprendizagem prática”, comemora.
Em SP, mais simples e barato
Mesmo antes da publicação da Resolução Contran nº 1.020/2025 e da Medida Provisória nº 1.327/2025, o Detran-SP já havia estruturado o planejamento técnico para a readequação do processo de habilitação. Após a publicação das normas, em 10 de dezembro, o departamento acelerou a execução das mudanças, priorizando a eliminação de etapas desnecessárias, a revisão de fluxos e a redução de custos para o cidadão.
Em tempo recorde, o Detran-SP ajustou seus sistemas e viabilizou a aplicação do exame teórico conforme o novo curso on-line, permitindo que a economia chegue imediatamente ao bolso da população. O cronograma prevê a conclusão da transição muito antes do prazo máximo estabelecido.
“Já conseguimos aplicar o exame teórico da CNH Paulista dentro dos novos parâmetros, o que demonstra nosso compromisso com uma CNH mais rápida, acessível e barata”, afirma Lucas Papais, diretor de Atendimento do Detran-SP. “Quem já concluiu o curso teórico pelo aplicativo CNH do Brasil pode nos procurar para agendar o exame. Em caso de aprovação, o candidato segue para as aulas práticas, seja em autoescola ou com instrutor autônomo.”
Transparência e previsibilidade
Para garantir acompanhamento claro das mudanças, o Detran-SP lançará na próxima semana a página oficial CNH Paulista, que reunirá o cronograma de implementação e orientações atualizadas à população.
O novo modelo será implantado em etapas, com prioridade para as medidas que reduzem custos ao cidadão. Durante o período de transição, não haverá interrupção dos serviços: o processo de habilitação segue funcionando normalmente, com as melhorias incorporadas de forma contínua, assegurando previsibilidade, transparência e integridade.