Neste sábado, 13 de dezembro, às 16h, o recém-inaugurado Teatro Municipal Pedro Amós Comin, localizado no município de Jarinu / SP, recebe o espetáculo “Scaratuja”, referência no teatro para bebês e um dos marcos na produção artística dedicada à primeiríssima infância no Brasil.
A apresentação abre oficialmente a primeira programação municipal voltada exclusivamente a crianças de 0 a 3 anos, reafirmando o compromisso da cidade com um olhar sensível, cuidadoso e inovador para esta faixa etária.
A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos no local, 30 minutos antes do início da sessão. Com lugares limitados, e, por se tratar de um espetáculo concebido para a primeiríssima infância, terão prioridade as famílias acompanhadas de bebês até 3 anos.
Trajetória do espetáculo
Desde sua estreia em 2016, "Scaratuja" continua cativando o público, especialmente pais, mães e cuidadores que não hesitam em levar os bebês para assistir ao espetáculo repetidas vezes. O fenômeno é tal que, frequentemente, bebês que já participaram retornam no papel de irmãos e irmãs mais velhos.
O espetáculo foi concebido com uma estética neutra, desprovida de cores, mas profundamente rica em texturas e detalhes que despertam a curiosidade dos bebês. Respeitando o ritmo natural das crianças pequenas, cada cena foi cuidadosamente construída em ciclos criativos e conceituais, com tempos específicos e uma estrutura clara de começo, meio e fim.
Dividido em dois momentos distintos, os primeiros 25 minutos são dedicados aos bebês como espectadores, enquanto os 25 minutos subsequentes convidam os pequenos a explorar tudo o que presenciaram.
"Scaratuja" oferece uma experiência teatral muito significativa, consolidando-se como uma forma acolhedora e imperdível para apresentar o teatro a este público tão especial e suas famílias.
Serviço:
Espetáculo de teatro para bebês “Scaratuja”
Data e Horário: 13/12/2025, às 16h
Duração: 50 minutos, sendo 25 min peça + 25 min exploração.
Classificação: Livre.
Indicado para bebês até 3 anos.
Idioma: linguagem não verbal
Ingressos: Gratuitos, distribuídos no local meia hora antes do início da sessão
(sujeito a lotação)
Local: Teatro Municipal Pedro Amós Comin em Jarinu
(Av. Vereador João Pedro Ferraz, s/nº, no Parque Municipal Orestes Lorencini)