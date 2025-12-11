Neste sábado, 13 de dezembro, às 16h, o recém-inaugurado Teatro Municipal Pedro Amós Comin, localizado no município de Jarinu / SP, recebe o espetáculo “Scaratuja”, referência no teatro para bebês e um dos marcos na produção artística dedicada à primeiríssima infância no Brasil.

A apresentação abre oficialmente a primeira programação municipal voltada exclusivamente a crianças de 0 a 3 anos, reafirmando o compromisso da cidade com um olhar sensível, cuidadoso e inovador para esta faixa etária.

A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos no local, 30 minutos antes do início da sessão. Com lugares limitados, e, por se tratar de um espetáculo concebido para a primeiríssima infância, terão prioridade as famílias acompanhadas de bebês até 3 anos.