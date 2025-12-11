13 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO SÁBADO

“Scaratuja” abre a programação de Teatro para Bebês em Jarinu

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Marcelo Peroni
Vladimir Camargo e Aline Volpi apresentam o espetáculo Scaratuja em Jarinu
Vladimir Camargo e Aline Volpi apresentam o espetáculo Scaratuja em Jarinu

Neste sábado, 13 de dezembro, às 16h, o recém-inaugurado Teatro Municipal Pedro Amós Comin, localizado no município de Jarinu / SP, recebe o espetáculo “Scaratuja”, referência no teatro para bebês e um dos marcos na produção artística dedicada à primeiríssima infância no Brasil.

A apresentação abre oficialmente a primeira programação municipal voltada exclusivamente a crianças de 0 a 3 anos, reafirmando o compromisso da cidade com um olhar sensível, cuidadoso e inovador para esta faixa etária.

A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos no local, 30 minutos antes do início da sessão. Com lugares limitados, e, por se tratar de um espetáculo concebido para a primeiríssima infância, terão prioridade as famílias acompanhadas de bebês até 3 anos.

Trajetória do espetáculo

Desde sua estreia em 2016, "Scaratuja" continua cativando o público, especialmente pais, mães e cuidadores que não hesitam em levar os bebês para assistir ao espetáculo repetidas vezes. O fenômeno é tal que, frequentemente, bebês que já participaram retornam no papel de irmãos e irmãs mais velhos.

O espetáculo foi concebido com uma estética neutra, desprovida de cores, mas profundamente rica em texturas e detalhes que despertam a curiosidade dos bebês. Respeitando o ritmo natural das crianças pequenas, cada cena foi cuidadosamente construída em ciclos criativos e conceituais, com tempos específicos e uma estrutura clara de começo, meio e fim.

Dividido em dois momentos distintos, os primeiros 25 minutos são dedicados aos bebês como espectadores, enquanto os 25 minutos subsequentes convidam os pequenos a explorar tudo o que presenciaram.

"Scaratuja" oferece uma experiência teatral muito significativa, consolidando-se como uma forma acolhedora e imperdível para apresentar o teatro a este público tão especial e suas famílias.

Serviço:

Espetáculo de teatro para bebês “Scaratuja”

Data e Horário: 13/12/2025, às 16h

Duração: 50 minutos, sendo 25 min peça + 25 min exploração.

Classificação: Livre.

Indicado para bebês até 3 anos.

Idioma: linguagem não verbal

Ingressos: Gratuitos, distribuídos no local meia hora antes do início da sessão

(sujeito a lotação)

Local: Teatro Municipal Pedro Amós Comin em Jarinu

(Av. Vereador João Pedro Ferraz, s/nº, no Parque Municipal Orestes Lorencini)

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários