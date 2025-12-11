A partir desta sexta-feira (12), o Parque da Cidade se transforma novamente no principal ponto de encontro das famílias itupevenses e visitantes da região com o início da 18ª Expo Uva, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário municipal.
Com entrada gratuita, a Expo Uva 2025 reúne o que Itupeva tem de melhor: produção agrícola de alta qualidade, atrações culturais, gastronomia variada, shows musicais e o tradicional leilão de frutas premiadas, momento que destaca o trabalho dos produtores locais e evidencia a força do agronegócio no município.
A cerimônia de abertura será às 18h30 desta sexta, com a festa seguindo por dois finais de semana, com horário das 18h às 22h na sexta e das 11h às 22h aos sábados e domingo.
Durante os seis dias de programação, a Expo Uva também contará com praça de alimentação diversificada, estandes dos produtores rurais de Itupeva e muitos shows.
Espaço Inclusivo para Pessoas com TEA
Pela primeira vez, a Expo Uva contará com um espaço inclusivo voltado ao acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ambiente foi planejado para oferecer conforto sensorial e tranquilidade às crianças.
O local contará com estrutura adequada com brinquedos e objetos, garantindo que todos possam aproveitar a festa com mais bem-estar e acessibilidade.
O espaço estará disponível e as crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.
Programação – 18ª Expo Uva 2025
- Sexta-feira – 12/12
18h30 – Abertura oficial
20h – Lelo e Banda (Sertanejo)
- Sábado – 13/12
17h – DJ Furlani
19h – Agatha Moraes (Sertanejo)
20h30 – DJ Furlani
21h – Matheus Mafra (Sertanejo)
- Domingo – 14/12
13h – Giovanna Viola (Modão Raiz)
15h – Leilão de frutas premiadas
17h30 – DJ Keel
18h30 – Grupo Tá In Casa (Pagode)
20h30 – DJ Keel
- Sexta-feira – 19/12
17h – DJ Scarpinelli
19h – Junis Mesquita (Sertanejo)
20h30 – DJ Scarpinelli
21h – Kerollayne (Sertanejo)
- Sábado – 20/12
17h – DJ Barry
19h – Jéssica Ribeiro (Sertanejo)
20h30 – DJ Barry
21h – Grupo Mistura Eh (Pagode)
- Domingo – 21/12
13h – Guilherme Viola (Modão Raiz)
15h – Leilão de frutas premiadas
17h30 – DJ Leco
18h30 – Cristiano Santa Fé (Brega / Forró)