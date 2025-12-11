A partir desta sexta-feira (12), o Parque da Cidade se transforma novamente no principal ponto de encontro das famílias itupevenses e visitantes da região com o início da 18ª Expo Uva, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário municipal.

Com entrada gratuita, a Expo Uva 2025 reúne o que Itupeva tem de melhor: produção agrícola de alta qualidade, atrações culturais, gastronomia variada, shows musicais e o tradicional leilão de frutas premiadas, momento que destaca o trabalho dos produtores locais e evidencia a força do agronegócio no município.

A cerimônia de abertura será às 18h30 desta sexta, com a festa seguindo por dois finais de semana, com horário das 18h às 22h na sexta e das 11h às 22h aos sábados e domingo.