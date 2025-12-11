13 de dezembro de 2025
SHOWS E GASTRONOMIA

18ª Expo Uva de Itupeva começa nesta sexta-feira (12)

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Itupeva
A programação segue pelos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro para celebrar a colheita da uva itupevense com diversas atrações
A programação segue pelos dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de dezembro para celebrar a colheita da uva itupevense com diversas atrações

A partir desta sexta-feira (12), o Parque da Cidade se transforma novamente no principal ponto de encontro das famílias itupevenses e visitantes da região com o início da 18ª Expo Uva, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário municipal.

Com entrada gratuita, a Expo Uva 2025 reúne o que Itupeva tem de melhor: produção agrícola de alta qualidade, atrações culturais, gastronomia variada, shows musicais e o tradicional leilão de frutas premiadas, momento que destaca o trabalho dos produtores locais e evidencia a força do agronegócio no município.

A cerimônia de abertura será às 18h30 desta sexta, com a festa seguindo por dois finais de semana, com horário das 18h às 22h na sexta e das 11h às 22h aos sábados e domingo.

Durante os seis dias de programação, a Expo Uva também contará com praça de alimentação diversificada, estandes dos produtores rurais de Itupeva e muitos shows.

Espaço Inclusivo para Pessoas com TEA

Pela primeira vez, a Expo Uva contará com um espaço inclusivo voltado ao acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O ambiente foi planejado para oferecer conforto sensorial e tranquilidade às crianças.

O local contará com estrutura adequada com brinquedos e objetos, garantindo que todos possam aproveitar a festa com mais bem-estar e acessibilidade.

O espaço estará disponível e as crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

Programação – 18ª Expo Uva 2025

  • Sexta-feira – 12/12
    18h30 – Abertura oficial
    20h – Lelo e Banda (Sertanejo)
  • Sábado – 13/12
    17h – DJ Furlani
    19h – Agatha Moraes (Sertanejo)
    20h30 – DJ Furlani
    21h – Matheus Mafra (Sertanejo)
  • Domingo – 14/12
    13h – Giovanna Viola (Modão Raiz)
    15h – Leilão de frutas premiadas
    17h30 – DJ Keel
    18h30 – Grupo Tá In Casa (Pagode)
    20h30 – DJ Keel
  • Sexta-feira – 19/12
    17h – DJ Scarpinelli
    19h – Junis Mesquita (Sertanejo)
    20h30 – DJ Scarpinelli
    21h – Kerollayne (Sertanejo)
  • Sábado – 20/12
    17h – DJ Barry
    19h – Jéssica Ribeiro (Sertanejo)
    20h30 – DJ Barry
    21h – Grupo Mistura Eh (Pagode)
  • Domingo – 21/12
    13h – Guilherme Viola (Modão Raiz)
    15h – Leilão de frutas premiadas
    17h30 – DJ Leco
    18h30 – Cristiano Santa Fé (Brega / Forró)

