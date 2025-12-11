13 de dezembro de 2025
ATENÇÃO

PM e GM divulgam dicas de segurança para as compras de Natal

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As dicas foram definidas durante reunião para a Operação Natal e Ano Novo
A Guarda Municipal e a Polícia Militar de Cabreúva divulgaram nesta quinta-feira (11) uma série de dicas de como o consumidor pode de comportar durante as compras deste final de ano, pensando em se livrar de serem vítimas de ladrões e golpistas.

As dicas foram definidas durante reunião para organizar as ações da Operação Natal e Ano Novo.

Confira algumas as orientações:
- Vá às compras acompanhado sempre que possível.
- Evite expor dinheiro ou grandes valores ao realizar pagamentos.
- Tenha atenção com sacolas, bolsas e carteiras: mantenha-as próximas ao corpo e sempre à frente.
- Procure manter uma das mãos desocupada.
- Evite aglomerações: escolha dias e horários com menor movimento.
- Redobre o cuidado com as crianças e não as deixe sozinhas.
- Evite usar joias ou objetos chamativos.
- Tenha cuidado com o celular: evite utilizá-lo enquanto caminha ou faz compras.
- Mantenha atenção redobrada com pessoas desconhecidas ao redor.
- Evite abrir a carteira em locais públicos; faça isso com discrição.
- Em caso de furto ou roubo, ligue imediatamente para o telefone 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).

