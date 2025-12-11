A Guarda Municipal e a Polícia Militar de Cabreúva divulgaram nesta quinta-feira (11) uma série de dicas de como o consumidor pode de comportar durante as compras deste final de ano, pensando em se livrar de serem vítimas de ladrões e golpistas.

As dicas foram definidas durante reunião para organizar as ações da Operação Natal e Ano Novo.

Confira algumas as orientações:

- Vá às compras acompanhado sempre que possível.

- Evite expor dinheiro ou grandes valores ao realizar pagamentos.

- Tenha atenção com sacolas, bolsas e carteiras: mantenha-as próximas ao corpo e sempre à frente.

- Procure manter uma das mãos desocupada.

- Evite aglomerações: escolha dias e horários com menor movimento.

- Redobre o cuidado com as crianças e não as deixe sozinhas.

- Evite usar joias ou objetos chamativos.

- Tenha cuidado com o celular: evite utilizá-lo enquanto caminha ou faz compras.

- Mantenha atenção redobrada com pessoas desconhecidas ao redor.

- Evite abrir a carteira em locais públicos; faça isso com discrição.

- Em caso de furto ou roubo, ligue imediatamente para o telefone 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal).