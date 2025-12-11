Ela lembrou a relação entre o uso de álcool e os casos de violência doméstica e apontou a necessidade de, além de poder preencher as lacunas existentes de equipamentos públicos para apoiar os usuários e suas famílias na cidade, como o Caps AD, por exemplo, entender o enfrentamento ao uso dessas substâncias como, de fato, um cuidado integral, considerando todos os reflexos sociais. “O MP será parceiro do município no que for necessário”, destacou.

Palestra abordou importância do trabalho estratégico e multidisciplinar

Bastante conhecedor do assunto, o experiente assessor técnico de Dependência Química na Secretaria Estadual de Saúde, Divane de Vargas, palestrou citando a linha de cuidado criada pela atual administração estadual, após a criação da Política Estadual sobre Drogas, em 2023. O palestrante destacou o trabalho que tem sido feito para cuidar das pessoas usuárias de drogas e suas famílias, envolvendo todos os setores do Governo Estadual, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Essa atuação conjunta e estratégica ajudou a dispersar a cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia, no centro da capital paulista, semanas atrás, embora, segundo o profissional, o desafio de combater o tráfico e a dependência ainda seja bastante real e grande na capital e no estado.