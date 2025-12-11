A Polícia Militar de Jundiaí e região realiza nesta quinta-feira (11) uma grande Operação Cavalo de Aço, para combater roubos com o uso de motocicletas na região. A megaoperação ocorreu simultaneamente em todo o estado, envolvendo 5 mil viaturas, 4 mil motocicletas, 15 drones e dois helicópteros.

No total, são cerca de 20 mil policiais empenhados, em uma ação integrada entre o Comando de Policiamento de Trânsito, Rodoviário, de Choque, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (Rocam) e os batalhões de área e de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Durante todo o dia serão feitos bloqueios estratégicos em vias onde serão priorizadas as abordagens e vistorias em motos, que é comumente utilizada na prática de roubos.