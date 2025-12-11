Um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado e morto por policiais militares na noite desta quarta-feira (10), no Jardim Vitória, em Itupeva, ao tentar tomar a arma de um dos PMs. Houve luta corporal e os disparos foram feitos para impedir que ele se armasse.
A PM recebeu informações de que uma casa na rua Milton Dentello estava sendo usada para o armazenamento e fracionamento de drogas, destinadas à venda. A casa, inclusive, fica em uma área dominada pelo tráfico de entorpecentes.
Ao chegarem ao local, os policiais notaram dois homens fumando em um corredor e o portão aberto. Além disso, perceberam um forte cheiro de maconha, o que motivou a incursão e a abordagem dos suspeitos.
Ambos informaram que em uma das casas do terreno havia drogas armazenadas. Eles foram então levados para o lado de fora, onde permaneceram sob vigilância de um PM, enquanto os outros averiguavam a questão das drogas.
Ao entrarem na casa, os policiais se depararam com um homem fracionando entorpecentes para venda. Ele foi detido.
Durante a ocorrência, os agentes relataram que o homem estava tranquilo e cooperativo, solicitando para não ser algemado, pois havia familiares no local. Diante do seu comportamento colaborativo, os PMs recolheram as drogas e decidiram deixar o local rapidamente, conduzindo o preso sem algemas até a viatura.
Enquanto saíam para o quintal da casa, o homem de repente tentou tomar a arma de um dos PMs. O policial entrou em luta corporal com o preso para impedir que ele se armasse, enquanto o parceiro sacou a arma e ordenou que o homem se rendesse. Este, no entanto, não obedeceu.
Diante disso, o parceiro do policial que estava sob ameaça encostou a ponta da arma no ombro do criminoso e efetuou um disparo, na tentativa de neutralizá-lo. O tiro não surtiu efeito, e o homem continuou tentando tomar a arma. O policial então encostou a arma no peito do suspeito e disparou novamente, o que permitiu que o PM se soltasse do agressor, sacasse sua própria arma e efetuasse um terceiro disparo.
Uma ambulância foi acionada e o homem foi socorrido ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.
As drogas foram apreendidas, assim como a arma dos policiais, para realização de perícia. Em suas considerações, o delegado relatou entender que houve legítima defesa por parte dos policiais militares.
Os dois homens que inicialmente haviam sido detidos para averiguação aproveitaram a confusão para fugir e estão sendo procurados pela polícia.