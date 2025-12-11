Um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado e morto por policiais militares na noite desta quarta-feira (10), no Jardim Vitória, em Itupeva, ao tentar tomar a arma de um dos PMs. Houve luta corporal e os disparos foram feitos para impedir que ele se armasse.

A PM recebeu informações de que uma casa na rua Milton Dentello estava sendo usada para o armazenamento e fracionamento de drogas, destinadas à venda. A casa, inclusive, fica em uma área dominada pelo tráfico de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os policiais notaram dois homens fumando em um corredor e o portão aberto. Além disso, perceberam um forte cheiro de maconha, o que motivou a incursão e a abordagem dos suspeitos.