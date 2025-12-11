O FORCIS (Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região) realizará, no dia 11 de dezembro, o 1º Encontro sobre Transparência e Integridade – Transformando princípios em práticas, às 9h, no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí (Av. 9 de Julho, 409). O evento contará com a presença do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello, e da consultora de Compliance e Integridade, Roberta Codignoto. A iniciativa também fará referência ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro. Segundo Gustavo Ungaro, advogado, professor e mediador, a sociedade exige instituições mais íntegras e uso correto dos recursos públicos, e o encontro simboliza esse compromisso coletivo. A participação é gratuita e aberta ao público, com inscrições disponíveis na plataforma Sympla.

Kassab deixará governo Tarcísio para articular eleições

Principal articulador político de Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, deixará a Secretaria de Governo de São Paulo para se dedicar às eleições do ano que vem. A data da saída ainda não está definida, e Kassab disse à rádio CBN que já está "delegando funções" no governo para preparar sua saída, que, segundo ele, já estava combinada com Tarcísio. Até as eleições, Tarcísio ainda deve abrir mão de dois secretários do PL, Valério Bolsonaro (Mulher) e Guilherme Piai (Agricultura), e dois do Republicanos, Roberto Lucena (Turismo) e Helena Reis (Esportes).

Gilmar faz acordo com Senado e deve suspender restrição a impeachment

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deve suspender parte da decisão que limita processos de impeachment contra integrantes da corte. O movimento faz parte de uma negociação para que o Senado aprove novas regras para a destituição de magistrados e outras autoridades. Pelo acordo, Gilmar suspenderia o trecho da decisão que limitou à PGR (Procuradoria-Geral da República) a atribuição de apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra ministros do STF.