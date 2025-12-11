A aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que reduz as penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 dividiu opiniões entre agentes políticos e especialistas de Jundiaí. Por 291 votos a 148, o texto aprovado altera a forma de soma das penas e pode beneficiar todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o núcleo condenado. O projeto segue agora para análise do Senado.

O presidente do Republicanos em Jundiaí, Fernando de Souza, classifica a mudança como razoável. “As penas aplicadas eram desproporcionais e acabava condenando as pessoas que cometeram atos semelhantes ao de vandalismo com golpe de Estado. Rever essas penas é algo sensato, sob a óptica criminal”, diz.

A visão é compartilhada pelo coordenador regional do Novo, Antonio Carlos Albino, que vê na nova dosimetria um alívio para pessoas que, segundo ele, foram presas injustamente. “Muitos devem ser julgados, sim, mas pelos crimes que de fato cometeram, como dano ao patrimônio público, com penas proporcionais à conduta, conforme prevê o Código de Processo Penal”, disse. “É importante lembrar que idosos, mães, avós e outros manifestantes pacíficos foram presos. Também considero absurdo que alguém possa receber 14 anos de prisão por atos como passar batom em uma estátua”, completa. Para Albino, porém, não houve golpe, e sim um processo marcado por vícios, com parcialidade e interesses político-partidários.