No Eloy Chaves, moradores relataram eletrodomésticos queimados após oscilações. No Medeiros, comerciantes e moradores afirmam passar por transtornos. A professora Vera Lúcia Simões, de 54 anos, diz que trabalhar em casa está inviável. “A energia caiu umas seis vezes só hoje. Trabalho online, dou aulas e presto assessoria. Não consegui entregar nada. Preciso salvar meus arquivos o tempo todo, porque posso perder tudo”, diz. Ela conta ainda que teve o micro-ondas queimado e alimentos estragados.

A chuva e os ventos que atingiram a velocidade de pelo menos 60 km/h nesta terça (9) deixaram alguns bairros sem energia até a manhã de quarta (10). Em vários bairros, a instabilidade no fornecimento de energia elétrica agravou os transtornos, além de queda de árvores e semáforos sem funcionamento.

Vera Lúcia Simões tem tido dificuldades em ajustar a rotina do trabalho com a falta de energia

Questionada pela reportagem sobre a extensão das falhas, a CPFL Piratininga informou que a maioria dos clientes já teve o fornecimento restabelecido após o forte temporal que atingiu Jundiaí e provocou impactos sobre a rede elétrica em alguns pontos da cidade. Eles ainda disseram que as equipes seguem atendendo casos pontuais e o fornecimento será normalizado o mais breve possível.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) registrou 20 quedas de árvores em bairros como Santa Clara, Paiol Velho, Tamoio, Caxambu, Corrupira, Rio Acima, Jardim Messina, Vila Joana e Jardim Itália. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) contabilizou ainda mais de 20 falhas em semáforos, ocorridas entre terça e quarta-feira, principalmente na região central. Todos os equipamentos já foram restabelecidos. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva superou 90 mm em regiões como a Fazenda Grande, levando o município a entrar em Estado de Atenção na madrugada de quarta. Até o momento, não há registro de desabrigados.