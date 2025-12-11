13 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CHUVA E VENTANIA

Chuva e ventos de até 60 km/h deixam vários bairros sem energia

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Condições climáticas podem continuar nesta quinta-feira (11)
Condições climáticas podem continuar nesta quinta-feira (11)

A chuva e os ventos que atingiram a velocidade de pelo menos 60 km/h nesta terça (9) deixaram alguns bairros sem energia até a manhã de quarta (10). Em vários bairros, a instabilidade no fornecimento de energia elétrica agravou os transtornos, além de queda de árvores e semáforos sem funcionamento.

No Eloy Chaves, moradores relataram eletrodomésticos queimados após oscilações. No Medeiros, comerciantes e moradores afirmam passar por transtornos. A professora Vera Lúcia Simões, de 54 anos, diz que trabalhar em casa está inviável. “A energia caiu umas seis vezes só hoje. Trabalho online, dou aulas e presto assessoria. Não consegui entregar nada. Preciso salvar meus arquivos o tempo todo, porque posso perder tudo”, diz. Ela conta ainda que teve o micro-ondas queimado e alimentos estragados.

           

Vera Lúcia Simões tem tido dificuldades em ajustar a rotina do trabalho com a falta de energia

Questionada pela reportagem sobre a extensão das falhas, a CPFL Piratininga informou que a maioria dos clientes já teve o fornecimento restabelecido após o forte temporal que atingiu Jundiaí e provocou impactos sobre a rede elétrica em alguns pontos da cidade. Eles ainda disseram que as equipes seguem atendendo casos pontuais e o fornecimento será normalizado o mais breve possível.

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) registrou 20 quedas de árvores em bairros como Santa Clara, Paiol Velho, Tamoio, Caxambu, Corrupira, Rio Acima, Jardim Messina, Vila Joana e Jardim Itália. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) contabilizou ainda mais de 20 falhas em semáforos, ocorridas entre terça e quarta-feira, principalmente na região central. Todos os equipamentos já foram restabelecidos. Nas últimas 24 horas, o volume de chuva superou 90 mm em regiões como a Fazenda Grande, levando o município a entrar em Estado de Atenção na madrugada de quarta. Até o momento, não há registro de desabrigados.

Previsão 

Segundo a Defesa Civil, haverá alerta para esta quinta-feira (11), com possibilidade de novos temporais acompanhados de ventanias que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de granizo. De forma preventiva, a Prefeitura e a DAE fecharam todos os parques municipais na quarta-feira (10), enquanto equipes de manutenção atuam em diferentes regiões da cidade.

A Defesa Civil orienta que, diante novos episódios de chuvas e rajadas de vento, a população deve evitar áreas de risco, ficar atenta a quedas de árvores e não se abrigar sob estruturas frágeis. Em caso de emergência, o telefone da corporação é 199.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários