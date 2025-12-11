Faltando pouco mais de um mês para o início da Série A3 do Campeonato Paulista, o técnico Raphael Pereira deu detalhes de como quer que o Galo se porte em campo e afirmou que vencer na estreia será fundamental para engrenar na sequência difícil da competição. O time de Jundiaí estreia no dia 24 de janeiro, contra a Itapirense, no Jayme Cintra.
Raphael falou sobre as dificuldades do jogo de estreia e a sequência com dois jogos fora de casa. Nós temos que nos concentrar e trabalhar o máximo possível para conquistá-la. Até porque a gente tem na sequência o Rio Claro e o Marília fora de casa, então são adversários difíceis nesta sequência. Vai ser um jogo duro, por ser estreia, a gente sabe tudo que envolve a estreia, a ansiedade, o controle da pressa, da velocidade, para que não atrapalhe. Temos que fazer um trabalho muito concentrado, muito bem feito para ter o equilíbrio e fazer um grande jogo nessa estreia”, disse o comandante.
JOGAR PARA FRENTE
O treinador do Paulista também falou sobre as características de jogo que pretende implementar em campo, mantendo a “tradição de jogar para frente”. “Nós temos que manter a nossa força, manter a nossa tradição, fazer um bom jogo. Vamos respeitar todos os adversários que a gente enfrentar, porém temos que nos impor, colocar a nossa tradição e a tradição do Paulista é jogar para frente. Estamos muito ansiosos, contentes com a estreia e agora é trabalhar o máximo possível. A gente tá bem concentrado em buscar nossa classificação e para isso não podemos oscilar, não podemos vacilar. É ganhar semana a semana, treino a treino e dia a dia, buscando confiança, concentração e excelência para fazer uma grande apresentação. Esse é nosso pensamento e objetivo, e vamos buscar essa vitória, começar com o pé direito e trazer a torcida para o nosso lado”, disse Raphael.
APOIO DA TORCIDA
Raphael também aproveitou para pedir o apoio do torcedor. “É fundamental, é muito importante esse apoio, a gente já pede esse apoio do nosso torcedor, que nos incentive ao máximo. A gente sabe da força da nossa torcida, então jogando em casa a gente vai ter que fazer um bom jogo e trazer o torcedor para o nosso lado com um resultado positivo”, completou.
TABELA COMPLETA
RODADA 1: Paulista x Itapirense
RODADA 2: Rio Claro x Paulista
RODADA 3: Marília x Paulista
RODADA 4: Paulista x Portuguesa Santista
RODADA 5: Rio Branco x Paulista
RODADA 6: Paulista x Desportivo Brasil
RODADA 7: XV de Jaú x Paulista
RODADA 8: Paulista x EC São Bernardo
RODADA 9: Rio Preto x Paulista
RODADA 10: Paulista x Francana
RODADA 11: Paulista x Bandeirante
RODADA 12: União Suzano x Paulista
RODADA 13: União Barbarense x Paulista
RODADA 14: Paulista x União São João
RODADA 15: Catanduva x Paulista