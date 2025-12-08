08 de dezembro de 2025
PRÓXIMOS DIAS

Defesa Civil alerta para tempestade e rajadas de vento de 90 km/h

Ciclone que se formará no Sul do país trará elevados acumulados de chuva e rajadas de vento muito fortes entre terça (9) e quinta-feira (11)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para as condições de tempo mais severas previstas entre terça-feira (9) e quinta-feira (11), por causa da formação de um ciclone extratropical no Sul do país. Esse sistema deve influenciar diretamente o clima em São Paulo, trazendo chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e possibilidade de queda de raios e granizo em todas as regiões do estado. Jundiaí está no mapa dos alertas de instabilidade.

Na terça-feira (09), a expectativa é de chuva forte e volumosa em praticamente todo o estado, com volumes mais altos nas regiões que fazem divisa com o Paraná, na área central e na faixa leste, que inclui regiões metropolitanas e o litoral. A combinação de chuva intensa e solo encharcado pode provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Na quarta-feira (10), a atenção se volta para o vento, que deve ganhar força. As rajadas podem ser muito intensas na faixa leste do estado, com possibilidade de ultrapassar os 90 km/h. Esse tipo de vento aumenta o risco de queda de árvores, galhos e estruturas frágeis, além de poder causar interrupções temporárias no fornecimento de energia.

A partir de quinta-feira (11), o ciclone começa a se afastar e o risco de temporais diminui bastante. Mesmo assim, ainda pode haver rajadas de vento isoladas em regiões como Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba.

Durante o período do alerta, os acumulados de chuva atingirão os seguintes níveis:

Muito alto
Serra da Mantiqueira

Alto
Vale do Ribeira
Regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba
Litoral Norte e Baixada Santista
Regiões de São José dos Campos, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Araraquara
Região Metropolitana da Capital Paulista

Médio
Regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca, Barretos e Ribeirão Preto

Gabinete de crise será ativado

A Defesa Civil ativará o gabinete de crise durante o período mais crítico do alerta. A partir das 8h desta terça-feira (09), as lideranças das concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado de SP, SABESP, ARTESP e ARSESP estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil (CGE). O gabinete tem a finalidade de otimizar a gestão da emergência e reduzir o tempo de resposta diante de ocorrências.

A Defesa Civil reforça que a população deve redobrar os cuidados durante a vigência do alerta:

  • evitar áreas arborizadas durante ventos fortes;
  • prender ou recolher objetos soltos que possam ser arremessados;
  • nunca tentar atravessar áreas alagadas ou com enxurradas;
  • atentar-se aos sinais de deslizamento de terra, como rachaduras nas paredes dos imóveis e água lamacenta descendo pela encosta.

    Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

