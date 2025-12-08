A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para as condições de tempo mais severas previstas entre terça-feira (9) e quinta-feira (11), por causa da formação de um ciclone extratropical no Sul do país. Esse sistema deve influenciar diretamente o clima em São Paulo, trazendo chuva volumosa, rajadas de vento muito fortes e possibilidade de queda de raios e granizo em todas as regiões do estado. Jundiaí está no mapa dos alertas de instabilidade.

Na terça-feira (09), a expectativa é de chuva forte e volumosa em praticamente todo o estado, com volumes mais altos nas regiões que fazem divisa com o Paraná, na área central e na faixa leste, que inclui regiões metropolitanas e o litoral. A combinação de chuva intensa e solo encharcado pode provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Na quarta-feira (10), a atenção se volta para o vento, que deve ganhar força. As rajadas podem ser muito intensas na faixa leste do estado, com possibilidade de ultrapassar os 90 km/h. Esse tipo de vento aumenta o risco de queda de árvores, galhos e estruturas frágeis, além de poder causar interrupções temporárias no fornecimento de energia.