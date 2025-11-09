Está aberta no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a exposição “São Paulo – Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral”. A mostra inédita é dedicada à importante trajetória da artista modernista. É a primeira vez que a coleção completa da artista aos cuidados do Acervo dos Palácios, departamento museológico da Casa Civil, estará reunida na sede do Governo de SP.

Ao todo são 13 telas e 3 gravuras de Tarsila expostas no Salão dos Pratos, importante sala de reuniões e exposições do Palácio dos Bandeirantes, que acabou de passar por projeto de restauro para retomar suas características originais, e teve elementos como piso, portas e teto reformados. Das 16 obras da exposição, 6 delas estiveram em Paris, na França, e em Bilbao, na Espanha, emprestadas para importantes exposições na Europa de setembro de 2024 até junho de 2025. A artista vem recebendo novas leituras, mostrando sua importância e contribuição com o modernismo em contexto ampliado, inclusive internacionalmente.

Com curadoria de Rachel Vallego, também responsável pela atual gestão do Acervo dos Palácios, “São Paulo-Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral” apresenta criações da artista entre os decênios de 1910 a 1960, trazendo novas reflexões.