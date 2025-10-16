Orquestra do Theatro São Pedro se apresenta dia 18

O Teatro Polytheama sedia no dia 18 de outubro, às 20h, o 4º concerto da 27ª Temporada dos Concertos Astra - Finamax. A Orquestra do Theatro São Pedro ( ORTHESP) especializada no repertório operístico, juntamente com solistas renomados, traz para o público jundiaiense o concerto “Il Bel Canto Italiano”.

O termo “Bel Canto” designa uma tradição vocal desenvolvida na Itália entre os séculos XVIII e XIX, principalmente em óperas de compositores como Rossini, Bellini e Donizetti, que prezavam por um timbre aveludado, uniformidade vocal e ornamentações melódicas.

No programa, regido pelo maestro Gabriel Rhein-Schirato e interpretado pela soprano Thayana Roverso, o tenor Maurício Etchebehere e o barítono Vinícius Atique, o público irá se emocionar com arias, duetos e trios de óperas famosas como "O Barbeiro de Seviglia", "O Elixir do Amor", "Don Pasquale", "Lucia di Lammermoor", "I Capuleti" e "I Montecchi" e "Norma".