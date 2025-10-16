Orquestra do Theatro São Pedro se apresenta dia 18

O Teatro Polytheama sedia no dia 18 de outubro, às 20h, o 4º concerto da 27ª Temporada dos Concertos Astra - Finamax. A Orquestra do Theatro São Pedro ( ORTHESP) especializada no repertório operístico, juntamente com solistas renomados, traz para o público jundiaiense o concerto “Il Bel Canto Italiano”.
O termo “Bel Canto” designa uma tradição vocal desenvolvida na Itália entre os séculos XVIII e XIX, principalmente em óperas de compositores como Rossini, Bellini e Donizetti, que prezavam por um timbre aveludado, uniformidade vocal e ornamentações melódicas.
No programa, regido pelo maestro Gabriel Rhein-Schirato e interpretado pela soprano Thayana Roverso, o tenor Maurício Etchebehere e o barítono Vinícius Atique, o público irá se emocionar com arias, duetos e trios de óperas famosas como "O Barbeiro de Seviglia", "O Elixir do Amor", "Don Pasquale", "Lucia di Lammermoor", "I Capuleti" e "I Montecchi" e "Norma".
Os Concertos Astra-Finamax reforçam seu compromisso com a formação de plateia. Antes do concerto, haverá palestras educativas pré-concerto no hall do Teatro, abertas ao público em geral, das 18h30 às 19h30. Além disso, uma palestra exclusiva será realizada na EE Bairro Fazenda Grande, voltada para alunos e professores da escola pública. O musicólogo Daniel Motta conduzirá esses encontros, desvendando o contexto histórico, aspectos técnicos e curiosidades sobre as obras e seus compositores.
Promovendo a acessibilidade total, o evento contará com um tradutor de Libras durante as apresentações e palestras. Para ampliar ainda mais o acesso, um audiobook com toda a programação da temporada 2025 estará disponível.
SERVIÇO
Os ingressos para este concerto têm preços populares: R$10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada), e podem ser adquiridos pelo Sympla do Teatro Polytheama. Toda a verba arrecadada na bilheteria será destinada à Fundação Casa da Cultura e ao Instituto Luiz Braille, apoiando causas sociais de grande importância.