Outlet Beneficente na APAE de Jundiaí: peças a partir de R$ 69

Neste sábado (18), das 9h às 16h, a APAE de Jundiaí vai sediar um outlet beneficente, com peças femininas e masculinas multimarcas.

No outlet, os interessados vão encontrar calças, bermudas, blusas e camisetas jeans, com preços a partir de R$ 69. As compras poderão ser parceladas no cartão de crédito em até cinco vezes (bandeiras Visa e Mastercard), sem juros.

Esta é uma excelente oportunidade para adquirir peças de qualidade, de marcas conceituadas, com valores abaixo do mercado, além de colaborar com a manutenção dos atendimentos oferecidos às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista (TEA) na APAE – parte da renda das vendas será revertida para a instituição.