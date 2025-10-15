Outlet Beneficente na APAE de Jundiaí: peças a partir de R$ 69

Neste sábado (18), das 9h às 16h, a APAE de Jundiaí vai sediar um outlet beneficente, com peças femininas e masculinas multimarcas.
No outlet, os interessados vão encontrar calças, bermudas, blusas e camisetas jeans, com preços a partir de R$ 69. As compras poderão ser parceladas no cartão de crédito em até cinco vezes (bandeiras Visa e Mastercard), sem juros.
Esta é uma excelente oportunidade para adquirir peças de qualidade, de marcas conceituadas, com valores abaixo do mercado, além de colaborar com a manutenção dos atendimentos oferecidos às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e transtorno do espectro autista (TEA) na APAE – parte da renda das vendas será revertida para a instituição.
Segundo Luciana França, coordenadora de Captação de Recursos, o outlet é uma oportunidade para valorizar o consumo consciente e praticar a solidariedade. “O público tem acesso a produtos de qualidade, de marcas reconhecidas, por valores abaixo do mercado, e ainda colabora com os projetos APAE de Jundiaí”.
O endereço da APAE de Jundiaí é Rua Regente Feijó, 313 – Vila Progresso.
Serviço:
Outlet Jeans Beneficente – APAE Jundiaí
18 de outubro (sábado)
Das 9h às 16h
Rua Regente Feijó, 313 – Vila Progresso, Jundiaí
Peças a partir de R$ 69, com parcelamento no cartão de crédito (Visa e Mastercard)