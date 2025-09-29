Guarda Municipal lança canal exclusivo de atendimento em Libras

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) lançou um canal de comunicação exclusivo para a comunidade surda, durante evento realizado no Centro Integrado de Emergência e Segurança (Cies). A iniciativa integra as ações do Setembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre os direitos e à inclusão das pessoas surdas.

A programação contou com apresentações da GMJ, dicas de segurança, Show Dog, lançamento de um canal de comunicação exclusivo para surdos via WhatsApp e a formatura do segundo módulo do curso de Libras para guardas municipais. O novo canal de atendimento, com chat automatizado e vídeos em Libras, promete ampliar a acessibilidade e fortalecer a aproximação entre a GMJ e a população surda da cidade.

Em seu discurso, o secretário Guilherme Balbino Rigo destacou a importância do novo canal. “Percebemos a dificuldade da comunidade surda em se comunicar com a Guarda Municipal. Com o novo canal de comunicação, que conta com chat automatizado e atendimento em Libras, garantimos que todos os munícipes possam solicitar ajuda de forma rápida e eficiente. Guardas capacitados estarão disponíveis para atender via videochamada, promovendo um contato inclusivo e humanizado.”