Guarda Municipal lança canal exclusivo de atendimento em Libras

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) lançou um canal de comunicação exclusivo para a comunidade surda, durante evento realizado no Centro Integrado de Emergência e Segurança (Cies). A iniciativa integra as ações do Setembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre os direitos e à inclusão das pessoas surdas.
A programação contou com apresentações da GMJ, dicas de segurança, Show Dog, lançamento de um canal de comunicação exclusivo para surdos via WhatsApp e a formatura do segundo módulo do curso de Libras para guardas municipais. O novo canal de atendimento, com chat automatizado e vídeos em Libras, promete ampliar a acessibilidade e fortalecer a aproximação entre a GMJ e a população surda da cidade.
Em seu discurso, o secretário Guilherme Balbino Rigo destacou a importância do novo canal. “Percebemos a dificuldade da comunidade surda em se comunicar com a Guarda Municipal. Com o novo canal de comunicação, que conta com chat automatizado e atendimento em Libras, garantimos que todos os munícipes possam solicitar ajuda de forma rápida e eficiente. Guardas capacitados estarão disponíveis para atender via videochamada, promovendo um contato inclusivo e humanizado.”
A Guarda Municipal e instrutora do curso de Libras, Regiane Arenhardt, afirma que 15 guardas estão prontos para se comunicar em Libras. “É fundamental tratar todos os cidadãos com igualdade. A formação em Libras permite que os guardas atendam a comunidade surda com empatia e eficiência. Hoje, 15 guardas se formam no módulo intermediário, prontos para colocar em prática o atendimento pelo aplicativo.”
O Setembro Azul celebra a cultura e os direitos da comunidade surda. A data é marcada pelo Dia Internacional das Línguas de Sinais, em 23 de setembro, e pelo Dia Nacional do Surdo, em 26 de setembro, que relembra a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines).
A primeira-dama Ellen Martinelli, ressaltou o compromisso com a inclusão social. “É emocionante ver a cidade avançando em acessibilidade. Este canal da GMJ representa um passo importante para que a comunidade surda se sinta segura, acolhida e parte ativa da cidade. A inclusão começa com atenção e respeito, e iniciativas como esta nos mostram que estamos no caminho certo.”
O evento reuniu autoridades municipais, como o Secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, o Comandante da GMJ, Cássio Nicola, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, o presidente da Escola de Gestão Pública, Silas Feitosa, o Assessor de Políticas Para a Pessoa com Deficiência, Caio Ribeiro Daniel, o Delegado Adalberto Ceolin, representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), da Assistência Social, da Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun) e da Divisão Florestal da GMJ. Estiveram presentes também os vereadores Dika Xique Xique, Tiago da El Elion e João Victor.