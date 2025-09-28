Exposição resgata memórias e glórias do esporte jundiaiense

Magic Paula, Oscar Schmidt, o time tricampeão da Superliga de vôlei feminino Leites Nestlé, a equipe de basquete feminino Divino/Perdigão, além de jogadores de futebol que passaram pela Seleção Brasileira como Grafi te, Doni, Nenê, Dalmo Gaspar e Mario Milani. O que estes nomes têm em comum, além de terem marcado a história do esporte nacional? Todos eles têm, em algum momento de sua trajetória, a passagem pela cidade de Jundiaí.

Reconhecendo a relevância do esporte na formação da identidade de Jundiaí, tanto no cenário regional como nacional, relembrando atletas, equipes, fatos e curiosidades históricas, o Sesc realiza

a exposição inédita “Cidade em Movimento”. O Sesc Jundiaí convida o público para a cerimônia de abertura, que acontece no dia 3 de outubro, às 11h. A visitação é gratuita e a exposição fica em cartaz até 22 de fevereiro de 2026.

Com curadoria das pesquisadoras Aira Bonfim e Luciane de Castro, e assistência curatorial de Michele Silva Joaquim, a exposição reunirá, distribuídos entre os cerca de 500 m² do percurso expositivo, registros históricos, objetos, imagens e relatos que revelam a importância dos espaços esportivos e das práticas corporais para a vida comunitária da cidade. A mostra percorre a inspiradora trajetória esportiva de Jundiaí e alguns de seus personagens icônicos, os espaços que marcaram a cultura local e as memórias que conectam passado e presente.