Jundiaí terá sistema que indica vagas livres para estacionar

A Secretaria de Mobilidade e Transporte tem estudos para instalar um sistema inteligente que irá auxiliar os munícipes na busca por uma vaga em regiões que tenham estacionamento rotativo – chamada de zona azul. A iniciativa prevê a implantação de sensores nas vagas e irá indicar, via aplicativo, os endereços e pontos em que há vagas disponíveis. A medida foi apresentada nesta sexta-feira (26), a comerciantes e moradores do Centro e faz parte do projeto de revitalização da região central, embora alcançará os bairros que possuem o sistema de estacionamento rotativo. Ainda não há previsão de quando será feita a implantação.

“Em regiões mais disputadas, o munícipe poderá olhar pelo aplicativo e ir direto onde tem a vaga disponível, evitando dar voltas e mais voltas, economizando tempo e até mesmo o combustível”, explica o diretor do departamento de Trânsito, Marcelo Roveri.

Além disso, a reunião tratou de outros temas relacionados ao trânsito da região e também da coleta de lixo e zeladoria. Moradores e comerciantes solicitaram mais vagas de carga e descarga, lixeiras pelas ruas e uma revisão nos locais em que há contêineres de lixo. Para Antonio Celso Barbosa, de 69 anos, e morador da rua Senador Fonseca há 17, os encontros com o poder público estão sendo bastante interessantes. “É importante termos voz junto à prefeitura. Estamos passando informações e sugestões de como podemos melhorar. Sabemos que isso demanda tempo, mas estamos contentes com a oportunidade”, afirma.