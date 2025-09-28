Cultura da Gente chega ao Parque do Cerrado neste domingo

A edição do “Cultura da Gente” deste domingo (28) será realizada no Parque do Cerrado, no Jardim Novo Horizonte, com entrada gratuita. A programação começa às 15h com a apresentação da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) na iniciativa “Orquestra nos Bairros”.

A ação é uma maneira de levar cultura a diversos pontos de Jundiaí, com apresentações do corpo artístico municipal da Secretaria Municipal de Cultura e convidados. Na ocasião haverá mistura de ritmos com o Hip Hop e Rap de Fausto Crazy e o Pop da banda Rumore.

“Após a edição de estreia no Espaço Expressa, em abril, o ‘Cultura da Gente’ desembarca agora no Parque do Cerrado para levar até o Vetor Oeste uma programação musical e de intervenções artísticas que movimentaram a cena cultural daquela região. Isso tudo alinhado com a proposta do prefeito Gustavo Martinelli pela descentralização da política pública cultural pelos diversos bairros da cidade”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.