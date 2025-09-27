Banda UTI completa 36 anos de estrada 

A fusão de vários estilos, ressignificou a música e fez surgir, nos anos de 1940, as primeiras bandas de rock e, ao longo dos anos, muitos cantores e bandas deixaram suas marcas na estrada deste estilo, que é o mais difundido e cultuado de todos os tempos, com um número imensurável de apreciadores.

E é nessa estrada do rock que, em 1989, surge, em Jundiaí, a Banda UTI – Última Transição Inconsciente, focada nos grandes clássicos interpretados por monstros do rock como Guns N’ Roses, Bon Jovi, Queen, AC/DC, Pink Floyd, Peter Frampton, Billy Idol, Black Sabbath, Metallica, Journey e muito mais. Idealizada pelo guitarrista Marcelo Bertola, teve o nome e a primeira logomarca criados por seu pai, o policial Mário Brochado Tobias de Aguiar (in memorian).

Ao longo desses 36 anos de história, a banda passou por transformações e cresceu com a experiência de vários músicos que contribuíram para que ela despontasse como uma das grandes bandas de classic rock do estado de São Paulo.