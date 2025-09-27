Banda UTI completa 36 anos de estrada 

A fusão de vários estilos, ressignificou a música e fez surgir, nos anos de 1940, as primeiras bandas de rock e, ao longo dos anos, muitos cantores e bandas deixaram suas marcas na estrada deste estilo, que é o mais difundido e cultuado de todos os tempos, com um número imensurável de apreciadores.
E é nessa estrada do rock que, em 1989, surge, em Jundiaí, a Banda UTI – Última Transição Inconsciente, focada nos grandes clássicos interpretados por monstros do rock como Guns N’ Roses, Bon Jovi, Queen, AC/DC, Pink Floyd, Peter Frampton, Billy Idol, Black Sabbath, Metallica, Journey e muito mais. Idealizada pelo guitarrista Marcelo Bertola, teve o nome e a primeira logomarca criados por seu pai, o policial Mário Brochado Tobias de Aguiar (in memorian).
Ao longo desses 36 anos de história, a banda passou por transformações e cresceu com a experiência de vários músicos que contribuíram para que ela despontasse como uma das grandes bandas de classic rock do estado de São Paulo.
Formada por Ricky Abatte no vocal e guitarra, Marcelo Bertola na guitarra, Nino Brown no contrabaixo, Rafael Drezza nos teclados e Diogo Nunes na bateria, a Banda UTI também conta, há quase seis anos, com o mascote mais querido e fotografado nos shows de rock da região: o Caveirão UTI.
Para quem deseja conferir mais sobre o trabalho, no próximo dia 4 de outubro, às 20 horas, a Banda UTI sobe ao palco da Oktober Polo Jundiaí, no Parque da Uva. A entrada é solidária, com a doação de um quilo de alimento não perecível ou um pacote de fraldas descartáveis geriátrica ou infantil. Você não pode ficar fora deste show. Mais informações no instagram @bandauti.