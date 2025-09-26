‘Cultura da Gente’ chega neste domingo (28) ao Parque do Cerrado

Neste domingo (28), a Prefeitura de Jundiaí realiza mais uma ação descentralizada da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), desta vez, no Vetor Oeste, com a edição do “Cultura da Gente” no Parque do Cerrado. Com entrada gratuita, a programação começa às 15h e o parque fica na avenida Eunice Cavalcante de Souza Queiroz, s/n – Jardim Novo Horizonte.

“Após a edição de estreia no Espaço Expressa, em abril, o ‘Cultura da Gente’ desembarca agora no Parque do Cerrado para levar até o Vetor Oeste uma programação musical e de intervenções artísticas que movimentarão a cena cultural daquela região. Isso tudo alinhado com a proposta do prefeito Gustavo Martinelli pela descentralização da política pública cultural pelos diversos bairros da cidade”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.

A programação cultural começa às 15h, com a apresentação da Orquestra Municipal de Jundiaí pelo “Orquestra nos Bairros”, iniciativa que estreia este fim de semana para levar a diversos pontos da cidade as apresentações do corpo artístico municipal da SMCULT com convidados especiais. Desta vez, a mistura de ritmos será com o Hip Hop e Rap de Fausto Crazy e o Pop da banda Rumore.