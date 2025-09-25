Cia. de Teatro faz ‘dobradinha’ de ‘Robin Hood’ no fim de semana

Neste final de semana, a Companhia de Teatro de Jundiaí preparou mais duas apresentações de seu espetáculo “Robin Hood” com entrada gratuita e para o público interessado em geral. A encenação com o corpo artístico municipal ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) tem classificação livre e duração de cerca de 60 minutos.
Neste sábado (27), a apresentação começa às 15h e será realizada na Sala Josette Feres do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. A entrada é gratuita e os interessados podem retirar seus ingressos gratuitos a partir das 10h30 da sexta-feira (26), tanto na bilheteria do Centro das Artes, quanto na internet, por meio da plataforma Sympla.
Já no domingo (28), a performance será na Fábrica das Infâncias Japy, que fica na rua Lacerda Franco, 175 – vila Arens, e começa às 10h30. A entrada também é gratuita e por ordem de chegada.
Com texto e direção de Carla Candiotto, diretora artística da Companhia, “Robin Hood” traz uma divertida e humorada adaptação do clássico infantil inglês. Com o lema “Poder sem Justiça é Tirania”, o espetáculo narra as peripécias do famoso arqueiro medieval justiceiro e seu bando, na defesa e garantia de Justiça para o povo de Nottingham contra a rainha Joana Cobrança Matança de Vingança e que fica com a Herança.
Mais Companhia de Teatro
Além das apresentações de seu repertório nas unidades escolares da rede municipal de ensino, a Companhia já tem outras quatro apresentações gratuitas de “Robin Hood” para o público em geral, sempre no último final de semana do próximo bimestre.
Em outubro, o grupo se apresenta na Sala Josette Feres do Centro das Artes no dia 25 (sábado), às 15h, e na Fábrica das Infâncias Japy no dia 26 (domingo), às 10h30. Já em novembro, as apresentações programadas serão no dia 29 (sábado), às 15h, na Sala Josette Feres do Centro das Artes, e no dia 30 (domingo), às 10h30, na Fábrica das Infâncias Japy.