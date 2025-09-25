Cia. de Teatro faz ‘dobradinha’ de ‘Robin Hood’ no fim de semana

Neste final de semana, a Companhia de Teatro de Jundiaí preparou mais duas apresentações de seu espetáculo “Robin Hood” com entrada gratuita e para o público interessado em geral. A encenação com o corpo artístico municipal ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) tem classificação livre e duração de cerca de 60 minutos.

Neste sábado (27), a apresentação começa às 15h e será realizada na Sala Josette Feres do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, que fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. A entrada é gratuita e os interessados podem retirar seus ingressos gratuitos a partir das 10h30 da sexta-feira (26), tanto na bilheteria do Centro das Artes, quanto na internet, por meio da plataforma Sympla.

Já no domingo (28), a performance será na Fábrica das Infâncias Japy, que fica na rua Lacerda Franco, 175 – vila Arens, e começa às 10h30. A entrada também é gratuita e por ordem de chegada.