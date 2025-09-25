Jundiaí sedia 15º JundComics com cultura pop e HQ 

Com apoio da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Cultura de Jundiaí, o 15º JundComics será realizado no próximo final de semana, dias 27 e 28 de setembrom na Biblioteca Nelson Foot. Serão 2 dias de atividades culturais voltados para a produção de HQ ou ilustração, bate-papos com profissionais das áreas de HQ (roteiristas, desenhistas e coloristas), cosplay, vídeogames, board games, RPG, batalha campal, feira de autores independentes,estandes temáticos e shows de bandas temáticas.

O evento terá entrada gratuita e começa às 10h com vários bate-papos e exibições no auditório da biblioteca, na parte interna da biblioteca, teremos a área dos artistas com muitos autores de HQ e ilustradores vendendo suas artes, área de vídeo games, board games e RPG, já no lado externo teremos o palco onde vai acontecer shows, intervenções, bate-papos e concurso cosplay.

Mais informações sobre a programação pelo Instagram.