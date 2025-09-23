‘Orquestra nos Bairros’ traz diversidade musical em Jundiaí

O projeto “Orquestra nos Bairros”, uma ação da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), chega em 2025 com uma novidade especial: artistas da cidade vão dividir o palco com a renomada Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), em apresentações que prometem emocionar o público. Os músicos convidados levarão sucessos de seus repertórios, rearranjados especialmente para a execução com a Orquestra.

As apresentações acontecem em diferentes regiões da cidade, com entrada gratuita:

27 de setembro, às 11h – OMJ e Faust Crazy (Rap), na Escola Estadual Deodato Jansk (Idalina Gonçalves Dias, 1080 – Jardim Tarumã – CEP 13216-472);

Segundo a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, a proposta do projeto vai além da realização de concertos, pois busca aproximar a música erudita da comunidade em diálogo com diferentes estilos musicais.