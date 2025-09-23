‘Orquestra nos Bairros’ traz diversidade musical em Jundiaí

O projeto “Orquestra nos Bairros”, uma ação da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), chega em 2025 com uma novidade especial: artistas da cidade vão dividir o palco com a renomada Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), em apresentações que prometem emocionar o público. Os músicos convidados levarão sucessos de seus repertórios, rearranjados especialmente para a execução com a Orquestra.
As apresentações acontecem em diferentes regiões da cidade, com entrada gratuita:
- 27 de setembro, às 11h – OMJ e Faust Crazy (Rap), na Escola Estadual Deodato Jansk (Idalina Gonçalves Dias, 1080 – Jardim Tarumã – CEP 13216-472);
- 28 de setembro, às 15h – OMJ e Rumore (Pop Rock), no Parque do Cerrado (Av. Eunice Cavalcante de Souza Queiroz – Parque Residencial Jundiaí);
- 11 de outubro, às 15h – OMJ e Renata Cruz (Sertanejo), na Pracinha da Cultura (R. Cabo Edvaldo Quirino Santana, 46-110 – Vista Alegre – CEP 13214-449);
- 12 de outubro, às 15h – OMJ e Rudy (Rock), no Parque da Cidade (Rod. João Cereser, Km 66 – Pinheirinhos – CEP 13214-470).
Segundo a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, a proposta do projeto vai além da realização de concertos, pois busca aproximar a música erudita da comunidade em diálogo com diferentes estilos musicais.
“O projeto de levar a Orquestra Municipal de Jundiaí para os bairros vem de encontro à proposta de descentralização e democratização do acesso à música erudita, num diálogo com estilos musicais variados: rock, rap, pop rock e sertanejo. A proposta visa a difusão da cultura, promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos. Através dessas iniciativas, busca-se ampliar o alcance das orquestras, dialogando com os jovens, promovendo a formação de novas plateias, o desenvolvimento de talentos musicais na comunidade, e a criação de um senso de pertencimento e apropriação da cultura local”, destacou.
Com repertórios variados, que vão do rap ao sertanejo, passando pelo rock e pelo pop, a proposta é ampliar o contato do público com a música em diferentes estilos, sempre com a qualidade da Orquestra Municipal de Jundiaí.