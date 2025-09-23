‘O Grupão Especial’ se apresenta no Sesi Jundiaí sábado (27)

O projeto Oficinas Culturais, de Campo Limpo Paulista, leva para Jundiaí o espetáculo Grupão Estrelado, realizado pelo Grupão Especial, coletivo artístico criado na Apae. A apresentação será no sábado, dia 27 de setembro, às 15h, no Sesi Jundiaí, localizado na avenida Antônio Segre, Jardim Brasil.

A entrada é franca, mas é preciso reservar o ingresso pelo link Sesi - Cultura - O Gupão Estrelado.

Formado por 16 artistas neurodivergentes, o Grupão Especial - Cia. de Arte e Teatro Inclusivo integra desde 2023 o projeto Oficinas Culturais, que tem patrocínio da Thyssenkrupp em Campo Limpo Paulista, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Apae, que continua sediando os ensaios.