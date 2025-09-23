‘O Grupão Especial’ se apresenta no Sesi Jundiaí sábado (27)

O projeto Oficinas Culturais, de Campo Limpo Paulista, leva para Jundiaí o espetáculo Grupão Estrelado, realizado pelo Grupão Especial, coletivo artístico criado na Apae. A apresentação será no sábado, dia 27 de setembro, às 15h, no Sesi Jundiaí, localizado na avenida Antônio Segre, Jardim Brasil.
A entrada é franca, mas é preciso reservar o ingresso pelo link Sesi - Cultura - O Gupão Estrelado.
Formado por 16 artistas neurodivergentes, o Grupão Especial - Cia. de Arte e Teatro Inclusivo integra desde 2023 o projeto Oficinas Culturais, que tem patrocínio da Thyssenkrupp em Campo Limpo Paulista, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Apae, que continua sediando os ensaios.
O espetáculo reúne dança, música e artes cênicas em um tributo a grandes artistas nacionais e internacionais. O repertório inclui homenagens a nomes como Tim Maia, Rita Lee, Freddie Mercury, Elton John, Elvis Presley e Marisa Monte, prometendo emocionar o público. Os figurinos foram cuidadosamente elaborados para evocar o estilo inconfundível desses ícones, combinando fidelidade estética e criatividade. A trilha sonora, executada ao vivo pela pianista Alessandra Kelly, integrante do grupo, acrescenta ainda mais energia e autenticidade à apresentação.
Mais informações sobre o Projeto Oficinas Culturais
Com patrocínio da Thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, as Oficinas Culturais em Campo Limpo Paulista oferecem, além da modalidade do teatro com o Grupão Especial, aulas de canto coral infantil, jovem e adulto. Os corais são gratuitos e abertos a qualquer interessado, de todas as idades, e o projeto envolve ainda oficinas de dança, balé e capoeira para alunos de três escolas públicas da cidade.
Serviço:
Ministério da Cultura e thyssenkrupp apresentam:
Projeto Oficinas Culturais – O Grupão Especial
Espetáculo ‘Grupão Estrelado’
Data: 27 de setembro (sábado)
Horário: 15h
Local: Sesi Jundiaí
Endereço: Av. Antônio Segre, 695 – Jd. Brasil – Jundiaí/SP
Entrada Franca com reserva de ingressos pelo link:
https://www.sesisp.org.br/evento/ff062d46-b02d-4745-aa6a-d116848e96a3/o-grupao-estrelado
Mais informações: https://www.facebook.com/projetooficinasculturais e https://www.instagram.com/projetooficinasculturais/