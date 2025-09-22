SP promove 12ª Revirada Musical com quase 200 atrações gratuitas

Durante seis dias, quase 200 atrações gratuitas apresentam uma variedade de estilos e formações — de corais, orquestras e grupos de câmara a baterias de escolas de samba, big bands e rodas de choro. Este é o espírito da Revirada Musical, promovida pela Escola de Música do Estado de São Paulo – Emesp Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob gestão da Santa Marcelina Cultura.

De 22 a 27 de setembro, o público terá a chance de acompanhar suas músicas favoritas e, ao mesmo tempo, explorar novos universos sonoros. Quem aprecia música popular encontrará apresentações de choro com clássicos de Pixinguinha, samba de gafieira, samba-jazz, bossa nova, ritmos latinos e muito mais. Já os entusiastas da tradição das salas de concerto poderão aproveitar orquestras, corais e conjuntos de música de câmara, além de mergulhar na ópera, no repertório barroco e em obras da música contemporânea.

Toda essa ampla programação é protagonizada por alunas, alunos, professoras e professores da Emesp Tom Jobim – escola que conta com um corpo docente reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência artística e pedagógica. “É um momento muito especial, no qual toda a equipe e os mais de 2 mil estudantes têm a oportunidade de compartilhar parte de seu trabalho com colegas e com a comunidade, em diversas apresentações praticamente ininterruptas, intercaladas entre o auditório e o saguão da escola”, destaca a gestora pedagógica da Emesp, Ana Beatriz Valente.

Transmissões ao vivo