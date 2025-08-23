Diretor-assistente de 'Emily in Paris' morre durante filmagem

O diretor-assistente de "Emily in Paris", Diego Borella, morreu durante a filmagem da série, informou o jornal italiano La Repubblica. Ele estava se preparando para gravar as últimas cenas no hotel Danieli, em Veneza, quando teve supostamente uma parada cardíaca.

A equipe do set de filmagem tentou reanimá-lo, mas não teve sucesso. Após a tragédia, as filmagens da série foram suspensas temporariamente. Jornais especializados informaram que as gravações estavam previstas para terminar ainda nesta semana.

Em um comunicado ao qual o jornal Telegraph teve acesso, o Serviço de Saúde de Veneza afirmou: “Nossa ambulância chegou às 18h42 (da noite de quinta-feira). Os médicos tentaram ressuscitá-lo. Mas, no final, todos os esforços foram infrutíferos. Por volta das 19h30, ele foi declarado morto.”