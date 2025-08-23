Fim de semana tem agenda cheia no Sesc Jundiaí 

O Sesc Jundiaí destaca cinco atrações em sua programação para o fim de semana, com atividades que incluem encontro literário, espetáculos de circo e de teatro e um show de música.

No sábado (23/08), às 14h30, a biblioteca sedia o encontro “Afrofuturo: ancestral do amanhã”, com o escritor Henrique André e mediação do pedagogo Magno Rodrigues Faria. A atividade abre a nova edição do clube de leitura infantil “Primeiras Leituras” e propõe uma conversa sobre como a herança cultural africana pode inspirar e moldar visões de futuro, incentivando crianças e adultos a imaginarem possibilidades de amanhã a partir de suas raízes ancestrais.

Às 17h30, na área de convivência, o grupo Irmãos Becker apresenta o “Show dos Becker”. O espetáculo gratuito combina palhaçaria e números de malabarismo, com utilização de escadas, claves, monociclo e uma coreografia final com cones.