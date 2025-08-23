Fim de semana tem agenda cheia no Sesc Jundiaí 

O Sesc Jundiaí destaca cinco atrações em sua programação para o fim de semana, com atividades que incluem encontro literário, espetáculos de circo e de teatro e um show de música.
No sábado (23/08), às 14h30, a biblioteca sedia o encontro “Afrofuturo: ancestral do amanhã”, com o escritor Henrique André e mediação do pedagogo Magno Rodrigues Faria. A atividade abre a nova edição do clube de leitura infantil “Primeiras Leituras” e propõe uma conversa sobre como a herança cultural africana pode inspirar e moldar visões de futuro, incentivando crianças e adultos a imaginarem possibilidades de amanhã a partir de suas raízes ancestrais.
Às 17h30, na área de convivência, o grupo Irmãos Becker apresenta o “Show dos Becker”. O espetáculo gratuito combina palhaçaria e números de malabarismo, com utilização de escadas, claves, monociclo e uma coreografia final com cones.
Às 19h, no teatro, Anderson Negreiro apresenta “Mário Negreiro – da modernidade à barroca”, monólogo que compõe o projeto “Solos”. A montagem parte da perda de um exemplar de "Macunaíma" para embarcar em uma jornada pela cidade que culmina em um encontro entre a cultura popular periférica e o legado modernista de Mário de Andrade.
No domingo (24/08), às 16h, também no teatro, o Coletivo Corpo Aberto apresenta “Casa de Vó”. A peça aborda memória afetiva e resistência através da história de duas netas que descobrem um catálogo de folhas deixado pela avó, em uma montagem que incorpora dança, poesia e músicas ao vivo.
O show “Embalanço – O Samba Rock do Povo” às 17h30, na área de convivência,
encerra o domingo com um repertório dançante com clássicos do gênero e composições autorais.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
SERVIÇO
Bate-papo
Afrofuturo: ancestral do amanhã
(Primeiras Leituras)
Com Henrique André e Magno Rodrigues Faria
23/8, sábado, 14h30 | Biblioteca
Grátis
Espetáculo
Show dos Becker
Com Irmãos Becker
23/8, sábado, 17h30 | Área de Convivência
Grátis
Espetáculo
Mário Negreiro – da modernidade à barroca
(Solos)
Com Anderson Negreiro 23/8, sábado, 19h | Teatro R$15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
Já à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Espetáculo
Casa de Vó
Com Coletivo Corpo Aberto
24/8, domingo, 16h | Teatro
R$ 12(credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
Grátis para crianças até 12 anos
Já à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Show
Embalanço
“O Samba Rock do Povo”
(Todo Domingo um Som)
24/8, domingo, 17h30 | Área de Convivência
Grátis