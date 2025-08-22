Bruna Mendez sobe ao palco com 'Nem Tudo é Amor'

O Sesc Jundiaí recebe no dia 22 de agosto, sexta-feira, a cantora e compositora Bruna Mendez para a apresentação do show “Nem Tudo é Amor”. O espetáculo é baseado no álbum homônimo, lançado em 2024, e promove uma reflexão sobre as complexidades e contradições do amor entre mulheres, com letras confessionais e uma sonoridade que navega entre o reggaeton, a música latina e a MPB.
Com direção musical da própria artista e de Lucs Romero, o trabalho sinaliza uma fase mais madura e experimental em sua carreira. O repertório da noite inclui as faixas do novo disco, que conta com colaborações de Lay (Tuyo) e Bebé, além de uma seleção de músicas de seus trabalhos anteriores, como o aclamado “Corpo Possível” (2019).
A performance é construída sobre a dualidade entre força e vulnerabilidade, com arranjos que priorizam a autenticidade narrativa. No palco, Bruna Mendez é acompanhada por Rayssa Almeida (baixo, synth bass e violão) e Gustavo Lopes (bateria), criando uma atmosfera envolvente e introspectiva.
Com mais de uma década de trajetória, Bruna Mendez vem se consolidando no cenário independente nacional e internacional, com trabalhos divulgados em plataformas como o Colors Show e veículos especializados. Seu pop sensível e elaborado evade fórmulas convencionais para focar em histórias pessoais e universais.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço:
Bruna Mendez
“Nem Tudo é Amor”
22 de agosto, sexta-feira, às 20h.
Teatro do Sesc Jundiaí
Classificação 12 anos
Ingressos
R$ 15 (Credencial Plena)
R$ 25 (Meia-entrada)
R$ 50 (Inteira)
Os ingressos estão à venda no site do Sesc e nas bilheterias da rede.