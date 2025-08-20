Show de Renato Teixeira com OPVC celebra 30 anos do Grendacc

No dia 20 de setembro, o Clube Jundiaiense será palco para o show “Orquestra Paulistana de Viola Caipira convida Renato Teixeira” – em comemoração aos 30 anos do Grendacc, instituição que se dedica ao cuidado de crianças e adolescentes com câncer de Jundiaí e região. Os ingressos já estão à venda pelo Ingressos do Bem e toda a bilheteria será revertida para o Grendacc.

Esse show é realizado por meio de um Projeto da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), tem produção da Articular e irá beneficiar o Grendacc. Na instituição, além de passar por consultas com oncologistas pediátricos e quimioterapia, o paciente conta com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar - formada por psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. No Grendacc, as crianças e seus familiares também recebem apoio, carinho e orientação.

Música raiz