Show de Renato Teixeira com OPVC celebra 30 anos do Grendacc

No dia 20 de setembro, o Clube Jundiaiense será palco para o show “Orquestra Paulistana de Viola Caipira convida Renato Teixeira” – em comemoração aos 30 anos do Grendacc, instituição que se dedica ao cuidado de crianças e adolescentes com câncer de Jundiaí e região. Os ingressos já estão à venda pelo Ingressos do Bem e toda a bilheteria será revertida para o Grendacc.
Esse show é realizado por meio de um Projeto da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), tem produção da Articular e irá beneficiar o Grendacc. Na instituição, além de passar por consultas com oncologistas pediátricos e quimioterapia, o paciente conta com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar - formada por psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social. No Grendacc, as crianças e seus familiares também recebem apoio, carinho e orientação.
Música raiz
Renato Teixeira é apaixonado pela música caipira que o consagrou e ainda hoje cultiva um sonho: “Quero continuar difundindo, cada vez mais, o espírito do ‘caipirismo valeparaíbano’”.
Nascido em Santos, Renato mudou-se para o interior do Estado de São Paulo na adolescência, quando teve seu primeiro contato com a cultura caipira, influência que sempre esteve presente em sua trajetória. Mas foi em São Paulo - onde chegou em 1960 -, que viu a carreira mudar para sempre quando a cantora Elis Regina transformou a sua composição, “Romaria”, em um clássico da música brasileira.
Essa canção não foi apenas um divisor de águas na carreira de Renato Teixeira, ela também criou um grande espaço para a música do interior paulista no cenário musical nacional.
Renato faz questão de destacar algumas parcerias marcantes com grandes nomes da música brasileira, como Almir Sater. Dessa união nasceram dois clássicos inesquecíveis: “Tocando em Frente” e “Um Violeiro Toca” – que fazem parte do repertório do show em Jundiaí.
OPVC
Em Jundiaí, Renato estará acompanhado de 30 músicos da Orquestra Paulistana de Viola Caipira (OPVC) – formada em 1997. A OPVC costuma atrair um público bastante diversificado. Apesar se ser formada apenas por violas caipiras (violas de 10 cordas), a orquestra tem um repertório bastante eclético e os músicos tocam desde a música raiz, até a erudita, passando pela world music, new age e MPB. E, às vezes, mesclam os estilos.
A OPVC já se apresentou nos mais variados eventos no Brasil e exterior, tocando com grandes nomes como Inezita Barroso, Sérgio Reis, Almir Sater, Chitãozinho & Xororó, Paula Fernandes, Maria Gadú, Agnaldo Rayol, Edson & Hudson, Alexandre Pires, Vanessa da Mata, Tiê, Frejat e, claro, Renato Teixeira.
SERVIÇO:
Show: OPVC convida Renato Teixeira
Data: 20 de setembro (sábado)
Horários: Portões abrem às 19h; início do show às 21h
Clube Jundiaiense: Rodovia Vereador Geraldo Dias, km 70,4, Parque Centenário
Ingressos: R$ 200,00/setor ouro; R$ 100,00/setor prata e R$ 50,00/setor bronze – todos os setores têm meia-entrada.
À venda no www.ingressosdobem.com.br
Classificação: Livre
Acessibilidade: Evento com tradução em Libras e área para idosos e deficientes físicos