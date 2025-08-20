Oficinas da Cultura já se preparam para festivais de fim de ano

As turmas das oficinas descentralizadas promovidas pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC) já estão nos preparativos para os seus tradicionais festivais de fim de ano. No CEU das Artes do Vista Alegre, a apresentação final com o trabalho desenvolvido ao longo do ano está marcada para o dia 07 de dezembro quando parte dos seus cerca de 2,5 mil participantes – inscritos em mais de 30 oficinas – vai se apresentar no palco do Teatro Polytheama.
Com produção artística dos oficineiros de teatro do programa, Luan Silva e Matheus Ferreira, o espetáculo terá como linha condutora a temática onírica, com elementos fantasioso e mágicos em torno dos sonhos. A partir de uma figura elementar, cada uma das turmas do programa irá desenvolver apresentações que dialoguem com os quatro elementos da natureza.
A proposta é unir não só as linguagens, como também as gerações. Para tratar do elemento Ar, por exemplo, a turma de Ballet Baby Class estará no palco junto com o Balé Infantojuvenil. Com o elemento Terra, o público irá assistir às coreografias de Tik Tok com Hip Hop”, exemplificou Luan.
Na turma de Corte e Costura, da oficineira Karol della Lastra, a empolgação pela criação e confecção dos figurinos que serão usados pelos artistas tem um gosto a mais. Isso porque a turma passou a contar com novas máquinas de costura. Dos dez equipamentos, oito são para costura reta e dois de costura overloque.
Uma das alunas da turma, a Rosângela Alves participa de outras quatro oficinas do programa – Flashback, Funcional, Jazz e Muay Thai – e faz questão de marcar presença no festival todos os anos. “O festival é sempre um momento maravilhoso. Você apresenta lá no palco aquilo que aprendeu e vê o público todo lá te prestigiando. Gente da comunidade e de fora, por isso sempre dá a impressão de que é a primeira vez. Mas este ano, com a turma do Corte e Costura, será, pois minha participação vai começar antes. Eu quis fazer esta oficina para aprender a reformas pecinhas de roupa de casa, criar coisas e gerar uma renda. Antes eu tinha só o sonho, mas agora estou conseguindo realizar”, comemorou a moradora do Vista Alegre.
Mais oficinas
Os participantes das oficinas realizadas pela UGC no bairro dos Fernandes também já estão a todo vapor em preparação para o seu festival de final de ano, marcado para o dia 03 de novembro, na Sala Glória Rocha do Centro das Artes.
No equipamento, localizado na avenida Santo Ceolin, 1555, ainda há vagas nas turmas de Ballet infantil e infantojuvenil, de Jazz infantojuvenil e adulto, e de Muay Thai infantojuvenil e adulto. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário online, onde também se encontram as informações das datas, horários e faixas etárias atendidas.