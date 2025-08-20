Oficinas da Cultura já se preparam para festivais de fim de ano

As turmas das oficinas descentralizadas promovidas pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC) já estão nos preparativos para os seus tradicionais festivais de fim de ano. No CEU das Artes do Vista Alegre, a apresentação final com o trabalho desenvolvido ao longo do ano está marcada para o dia 07 de dezembro quando parte dos seus cerca de 2,5 mil participantes – inscritos em mais de 30 oficinas – vai se apresentar no palco do Teatro Polytheama.

Com produção artística dos oficineiros de teatro do programa, Luan Silva e Matheus Ferreira, o espetáculo terá como linha condutora a temática onírica, com elementos fantasioso e mágicos em torno dos sonhos. A partir de uma figura elementar, cada uma das turmas do programa irá desenvolver apresentações que dialoguem com os quatro elementos da natureza.

A proposta é unir não só as linguagens, como também as gerações. Para tratar do elemento Ar, por exemplo, a turma de Ballet Baby Class estará no palco junto com o Balé Infantojuvenil. Com o elemento Terra, o público irá assistir às coreografias de Tik Tok com Hip Hop”, exemplificou Luan.