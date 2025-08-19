Violista brasileiro se apresenta com Orquestra no sábado (23)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí (OSMJ) realiza no próximo sábado (23), às 20h, no Teatro Polytheama, mais um concerto da Temporada 2025. A apresentação terá a participação especial do violista Estevan Reis, atualmente assistente principal na Orchestre Opéra National de Montpellier, na França.

O programa da noite traz uma seleção de obras que destacam a sonoridade da viola, instrumento que ganha protagonismo nesta edição. “Sabendo da vinda do violista Estevan Reis para o Brasil, aproveitei para convidá-lo para esse concerto, dando bastante destaque à viola, instrumento muitas vezes confundido com o violino pelo público em geral. Também esse convite procura mostrar um pouco como temos talentos brasileiros brilhando nas salas de concerto pelo mundo”, afirma a diretora artística e regente titular da OSMJ, Claudia Feres.

Entre as peças que serão executadas, está o Concerto Grosso para Orquestra de Cordas, do compositor inglês Ralph Vaughan Williams, obra escrita em 1950 para a Rural Schools Music Association. Outro destaque será a interpretação da “Fantasie” para viola e orquestra Op. 94, de Johann Nepomuk Hummel, escolhida pelo solista convidado. A peça reúne influências da ópera da época, alternando momentos de leveza e intensidade dramática.