Violista brasileiro se apresenta com Orquestra no sábado (23)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí (OSMJ) realiza no próximo sábado (23), às 20h, no Teatro Polytheama, mais um concerto da Temporada 2025. A apresentação terá a participação especial do violista Estevan Reis, atualmente assistente principal na Orchestre Opéra National de Montpellier, na França.
O programa da noite traz uma seleção de obras que destacam a sonoridade da viola, instrumento que ganha protagonismo nesta edição. “Sabendo da vinda do violista Estevan Reis para o Brasil, aproveitei para convidá-lo para esse concerto, dando bastante destaque à viola, instrumento muitas vezes confundido com o violino pelo público em geral. Também esse convite procura mostrar um pouco como temos talentos brasileiros brilhando nas salas de concerto pelo mundo”, afirma a diretora artística e regente titular da OSMJ, Claudia Feres.
Entre as peças que serão executadas, está o Concerto Grosso para Orquestra de Cordas, do compositor inglês Ralph Vaughan Williams, obra escrita em 1950 para a Rural Schools Music Association. Outro destaque será a interpretação da “Fantasie” para viola e orquestra Op. 94, de Johann Nepomuk Hummel, escolhida pelo solista convidado. A peça reúne influências da ópera da época, alternando momentos de leveza e intensidade dramática.
Aproveitando a presença de Estevan, a OSMJ também realizará uma “confraternização” com o naipe de violas da orquestra, apresentando duas obras escritas especialmente para grupos de violas: “Dezviolada”, do compositor brasileiro Ernani Aguiar, e “Strata”, do norte-americano Michael Biancardi. O programa se encerra com a “A Downland Suite”, de John Ireland, originalmente composta para metais e posteriormente transcrita para cordas.
Entre o erudito e o popular
Nascido no Brasil, Estevan de Almeida Reis construiu sua carreira internacional após estudar na França e na Dinamarca, onde foi orientado por Marie Christine Witterkoer e Rafael Altino. O músico já integrou importantes formações, como a Orquestra Petrobras Sinfônica e o Quarteto Radamés Gnattali, além de atuar em temporadas na Orquestra Palau de les Arts, em Valência, na Espanha. Desde 2018, ocupa o cargo de assistente principal na Orquestra da Ópera Nacional de Montpellier.
Além da sólida trajetória erudita, Estevan também já se apresentou e gravou com nomes consagrados da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Carlinhos Brown e Ivan Lins.
Programa:
Ralph Vaughan Williams (1872–1958) – Concerto Grosso
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) – Potpourri (“Fantasie”) para viola e orquestra Op. 94 | Solista: Estevan Reis
Ernani Aguiar (1950) – Dezviolada
Michael Biancardi – Strata (para 9 violas)
John Ireland (1879–1962) – A Downland Suite
Ingressos gratuitos e ensaio aberto ao público
A entrada para o concerto é gratuita, com a possibilidade de retirada de até dois ingressos por pessoa, a partir das 10h30 da sexta-feira (22), pela plataforma Sympla, nas bilheterias ou totens eletrônicos do Teatro Polytheama e do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.
Além do concerto, a OMJ abre ao público o ensaio geral na sexta-feira (22), das 14h às 15h30. Assim como os ensaios de toda a temporada 2025, a atividade será realizada no Teatro Polytheama, com entrada gratuita e por ordem de chegada.
O Teatro Polytheama está localizado na Rua Barão de Jundiaí, 176, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4586-2472.