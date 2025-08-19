Jundiaí terá a 1° Mostra de Dança Contemporânea

Nesta primeira edição, a Mostra receberá as bailarinas Helena Mandrote, Luana Tessaroli e Isabella Roque, que compõem o atual pódio do maior festival de dança do mundo, o Festival de Dança de Joinville, na categoria de Dança Contemporânea Solo Feminino Sênior. A coreografia “Mim não conjuga verbo”, que ocupa o 3° lugar da categoria Dança Contemporânea Conjunto Junior, também integra o programa de apresentações.

No próximo domingo (24), acontece na Sala Glória Rocha o EntreCriações - 1° Mostra de Dança Contemporânea de Jundiaí, que reunirá trabalhos coreográficos de artistas da região.

Além disso, grupos como Creare Dança, Danzaria, Anitta Grossi, Núcleo Play, Luzzure, Vivartes e Cia. de Cubatão marcarão presença. A programação ainda inclui a estreia da versão estendida do duo “Olho no Olho”, da coreógrafa Andressa Rondon, que é também idealizadora do evento.

A proposta do EntreCriações é celebrar a Dança Contemporânea de forma que proporcione experiência de palco para os bailarinos em formação e seja vitrine para os coreógrafos e escolas participantes, além de um espaço de diálogo entre público e artistas, com um bate papo ao final de cada sessão.

Serviço

EntreCriações - 1° Mostra de Dança Contemporânea de Jundiaí

24/08

Sessão da tarde: 15h30

Sessão da noite: 19h30

Sala Gloria Rocha - Centro das Artes Pedro Fávaro - R. Barão de Jundiaí, 1093 - Centro

Ingressos entre R$ 20 e R$ 40 pela plataforma Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/108360