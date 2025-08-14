Orquestra Filarmônica apresenta “Game of Thrones in Concert'

No dia 15 de agosto, às 20h, o Teatro Polytheama será palco de uma experiência musical épica: o espetáculo Game of Thrones in Concert, apresentado pela Orquestra Filarmônica Jundiaí, sob regência do maestro Misael Simões.
O concerto leva o público ao universo intenso e emocionante da série que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Com arranjos orquestrais poderosos e emocionantes, o programa reúne temas marcantes compostos por Ramin Djawadi, interpretados ao vivo por músicos de altíssimo nível.
Seguindo a tradição dos concertos temáticos da Filarmônica, o público é incentivado a comparecer fantasiado como seus personagens favoritos, transformando a noite em um grande encontro de fãs e amantes de música.
Com produção impecável e atmosfera envolvente, Game of Thrones in Concert promete transportar todos para Westeros, fazendo vibrar cada nota e cada emoção dessa saga inesquecível.
Serviço:
???? Data: 15 de agosto de 2025
???? Horário: 20h
???? Local: Teatro Polytheama – Jundiaí/SP
???? Ingressos: à venda no Sympla ou no site www.ofj.art.br