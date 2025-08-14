Orquestra Filarmônica apresenta “Game of Thrones in Concert'

No dia 15 de agosto, às 20h, o Teatro Polytheama será palco de uma experiência musical épica: o espetáculo Game of Thrones in Concert, apresentado pela Orquestra Filarmônica Jundiaí, sob regência do maestro Misael Simões.

O concerto leva o público ao universo intenso e emocionante da série que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Com arranjos orquestrais poderosos e emocionantes, o programa reúne temas marcantes compostos por Ramin Djawadi, interpretados ao vivo por músicos de altíssimo nível.

Seguindo a tradição dos concertos temáticos da Filarmônica, o público é incentivado a comparecer fantasiado como seus personagens favoritos, transformando a noite em um grande encontro de fãs e amantes de música.