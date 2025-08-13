Peça propõe reflexão sobre direitos humanos

O palco da Sala Glória Rocha, no Centro das Artes, será o cenário de estreia do espetáculo “Até Quando”, no dia 31 de agosto (domingo), com duas sessões abertas ao público. A montagem propõe uma reflexão profunda sobre as violações dos direitos humanos ao longo das últimas nove décadas, abordando temas como racismo, feminismo, perseguições políticas, intolerância religiosa, migrações forçadas, capacitismo, mudanças climáticas e os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+.

Inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a dramaturgia é assinada por Guga Menga e Paula Pereira, que constroem uma narrativa sensível, intensa e coletiva, atravessada por uma pergunta central: “Até quando seres humanos vão se achar melhores que outros seres humanos?”.

Com 22 intérpretes em cena e um elenco diverso — formado por artistas de diferentes gerações e vivências — o espetáculo reúne cenas teatrais, projeções em vídeo e depoimentos baseados em fatos reais. O objetivo, segundo os autores, é provocar uma experiência emocional e política, que convide o público à autorreflexão.

Para Guga Menga, que também assina a direção, a peça se apresenta como um manifesto artístico.

“Sempre idealizei uma arte assumidamente questionadora de padrões e opressões, e com esse espetáculo me sinto realizado nesse sentido. Artisticamente, ele representa a minha essência: uma arte de impacto e conexão emocional”, afirma.