Luana Flores leva tambores digitais ao terraço do Sesc

No teatro, a montagem do clássico 'O Pequeno Príncipe' ganha uma versão bilíngue, em LIBRAS e português, com uma atriz surda no papel principal, visando aproximar as crianças surdas da literatura. O cinema promove a Sessão Plural, que exibe o filme infantil 'Meu Amigãozão', em um ambiente adaptado para acolher pessoas diversas, com neurodivergências ou não.

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Serviço:

Show: Luana Flores - "Nordeste Futurista"

Data: 31/07 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Terraço do Sesc Jundiaí

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Ingressos: Grátis - retirada 1h antes na Loja Sesc

Confira a programação de agosto no site do Sesc Jundiaí