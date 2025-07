Cia. de Teatro fará apresentação especial sobre história da Serra

Com o tema “Patrimônio vivo – espaço, história e natureza”, o 9º Mês do Patrimônio Histórico e Cultural começa nesta sexta-feira (1º), às 19h, no Espaço Expressa. Entre as diversas atrações previstas para a cerimônia de abertura, a Companhia de Teatro de Jundiaí preparou uma apresentação especial na Sala Santos-Jundiaí de espetáculos, com a encenação da antiga história jundiaiense sobre a Serra do Japi que envolve os personagens Pituca, Sebastião e Lobisomem.

Situada no bairro do Santa Clara, aos pés da Serra do Japi – importante patrimônio natural do município – a história traz a aventura da destemida Pituca que, ao se deparar com o lobisomem na volta de uma festa junto com suas amigas, sente pela estranha criatura um sentimento diferente. Em vez de temê-lo, a jovem nota em sua figura um detalhe especial que lhe traz uma sensação de proteção; a mesma defesa que o lobisomem garante para a Serra.