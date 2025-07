Exposição acontece pelo enfrentamento ao tráfico de pessoas

A Defensoria Pública da União (DPU), por meio do Grupo de Trabalho de Proteção e Assistência às Vítimas de Tráfico de Pessoas (GTTP), participa da exposição “Tráfico de pessoas: o crime que você não vê”, realizada de 30 de julho a 8 de agosto no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), em São Paulo (SP). A iniciativa busca alertar a sociedade para uma das violações de direitos humanos mais silenciosas e persistentes no país.

A mostra é promovida pela Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo (CETRAPTE-JF3R), com apoio do GTTP/DPU e da Comissão de Gestão de Memória da Justiça Federal da 3ª Região (COGEM).

A abertura oficial será na segunda-feira, 4 de agosto, às 17h, com apresentação do Coral Jovem de Heliópolis. Representando a DPU, participa a defensora pública federal Daniela Muscari Scacchetti, integrante do GTTP, responsável pela articulação institucional e colaboradora na concepção da exposição.