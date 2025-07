De onde vêm suas palavras: entrevista com Jeferson Tenório

Jeferson Tenório, autor nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Porto Alegre, escreve como quem observa, com delicadeza e fúria, os “Beijos na Parede” de uma casa silenciosa. Sua literatura nasce d’O Avesso da Pele’ — não aquilo que se vê, mas o que pulsa escondido sob as camadas da história, da violência e da memória. E entre luta, coragem e resistência, ele desenha o retrato de uma ‘Estela sem Deus’, adolescente que sonha em ser filósofa e caminha procurando o lugar que é seu no mundo. E, com olhos atentos às margens da história, pergunta com inquietação e ternura: ‘De onde eles vêm’? Esses corpos marcados, essas vozes caladas, esses nomes esquecidos que ele insiste em resgatar do silêncio em seus livros e histórias tão bem contadas.

Em entrevista e bate-papo no Sesc Jundiaí, o autor contou sobre sua experiência com a leitura e escrita, recepção do público, censura e como a representatividade pode - e deve - estar presente na literatura.

Mariana Checoni: Gostaria que você me contasse um pouquinho como iniciou nesse meio da literatura e como surgiu essa paixão pela escrita?

Jeferson Tenório: O mundo dos livros surgiu tardiamente na minha vida. Comecei a gostar de literatura com 23 anos. Antes disso, eu gostava de escrever, mas escrevia diários, fazia letras de músicas como rap, hip-hop, mas eu não era um leitor, não gostava de literatura. Entro na faculdade de letras e a partir da faculdade que eu começo a gostar de ler e começo a escrever poemas. Só vou escrever mesmo o meu primeiro livro aos 33 anos. E depois eu começo a minha carreira de escritor. Não foi planejado, não tinha o sonho de me tornar escritor, isso foi acontecendo na minha vida e toda vez que eu publicava um livro, sempre achava que era o último. Eu era professor, dava aula em escolas públicas e particulares e pretendia me aposentar como professor, mas aí veio O Avesso da Pele e mudou tudo.