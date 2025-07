Biblioteca Municipal recebe ‘Geekoteca’ neste sábado (19)

A Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe neste sábado (19) mais uma edição de seu Festival Geekoteca. A programação gratuita desta vez irá das 10h às 16h e contará também com oficina e exibições da Mostra Nacional do Dia Internacional da Animação.

A Geekoteca também contará com um bate papo sobre Literatura Geek, às 13h, com Alexandra Lazari e Fabi Zambelli, uma oportunidade para revelação de talentos literários locais e troca de ideias e inspirações sobre o universo Geek para escrita. Antes, às 10h, também será realizado um workshop sobre novas técnicas de pintura, com a renomada artista Patrícia Andrade, e um Campeonato de Trading Card Game de Pokémon, que promete ser um emocionante embate de cartas em que estarão em jogo a Insígnia da Uva de Jundiaí e muita diversão.

Pelo Dia Internacional da Animação, a Geekoteca contará, às 11h, com a oficina “Zootrópio Mágico – Pintando o Movimento”, que tem como proposta um mergulho fascinante no mundo da pré-animação e a criação de ilusões próprias de movimento. A atividade tem duração de cerca de uma hora e tem como classificação etária crianças maiores de cinco anos.

Inventado por William Horner no início do século 19, o zootrópio é uma espécie de tambor com fendas que, ao girar, faz com que a sequência de imagens desenhadas em seu interior ganhe movimento. Com um zootrópio de verdade e faixas ilustradas prontas para colorir, a oficina irá permitir que os participantes deem vida às imagens e entendam como surgem os desenhos animados.