Jundiaí em ritmo de Jazz neste sábado

Na noite deste sábado (19), Jundiaí será tomada pela atmosfera vibrante e criativa do jazz. O Centro das Artes recebe o "JUNDIAÍ JAZZ FESTIVAL – Winter Sessions” na sala Glória Rocha. Uma sessão imperdível de “RAO Jamz”, com músicos da região celebrando os grandes clássicos do gênero em uma apresentação única, marcada pelo improviso, talento e emoção.

O espetáculo traz um repertório inspirado nas obras de gigantes como Wes Montgomery, Charlie Parker, Dave Brubeck, Miles Davis, John Coltrane e outros ícones do jazz.

RAO Jamz é um projeto do guitarrista Rao Barretto que reúne músicos para interpretações

inéditas de clássicos do gênero, inspirado nas tradicionais jam sessions. Nesta edição,

convidados muito especiais se encontram no palco para criar momentos únicos ao redor dos temas que marcaram a história do jazz: Thiago Lourenço (Piano), Wagner Maia (Sax), Shelly Simon (Voz), Cahê Boldrini (Baixo), Bruno Tonini e Caio Mori (Bateria) reunidos para uma sessão de improvisação e performances inéditas.