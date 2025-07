Sesc Jundiaí recebe edição de Encontros Instrumentais

DEBORA GURGEL

É pianista, flautista, arranjadora e compositora paulistana, referência na música instrumental brasileira contemporânea. Com uma sólida trajetória de mais de 30 anos, sua obra combina a riqueza da música popular brasileira com a liberdade do improviso jazzístico. Ao longo de sua carreira, lançou 11 álbuns autorais, explorando diversas formações instrumentais, incluindo seu mais recente trabalho, DDG19 Big Band (2024). Como integrante do Dani C Debora Gurgel ?uarteto (DDG4), tem levado sua música autoral a importantes festivais e palcos internacionais, com turnês anuais pelo Japão, Europa, EUA e América Latina. Em 2024, foi convidada para a “Artist Week Residence” na Berklee School of Music (Boston) e na SFJazz (São Francisco, EUA), consolidando ainda mais seu reconhecimento global. Sua atuação como arranjadora se destaca em projetos de grandes formações, escrevendo para grupos como a Orquestra Jazz Sinfônica, Orquestra Jovem Tom Jobim, OCAM, OSUSP e SP Big Band. Paralelamente, Debora desempenha um papel fundamental na educação musical, sendo autora de diversos livros sobre linguagem musical brasileira e atuando como docente em instituições renomadas.



VANESSA FERREIRA

É uma contrabaixista paulistana que se dedica à pesquisa da música brasileira e do jazz, com forte atuação na cena instrumental. Com passagem pela Orquestra Jovem Tom Jobim e pela Banda Urbana, participou de uma turnê pedagógica sobre música brasileira nos EUA. Como integrante da São Paulo Big Band, acompanhou artistas renomados como João Bosco, Paula Lima, Maestro Spok e Wilson Simoninha, além de se apresentar ao lado da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) em festivais como o Festival de Campos do Jordão e outros eventos importantes do estado de São Paulo. Seu talento e versatilidade a levaram a colaborar com diversos nomes da música instrumental autoral paulistana, incluindo Vinícius Chagas, Michel Leme, Allan Abbadia, Henrique Araujo, Bocato, Fábio Leandro e Rodrigo Caçapa. Em 2023, acompanhou o baterista norueguês Paal Nilssen-Love em apresentações no Brasil, ampliando sua experiência no jazz internacional. É cofundadora da Orquestra Laboratório Bastet, um projeto que explora diferentes formas de improvisação da diáspora negra, mesclando instrumentos acústicos e eletrônicos. Em 2024, Vanessa esteve em turnê pela Europa com o grupo Open Arms, liderado pelo clarinetista e saxofonista nova-iorquino Oran Etkin. Atualmente, integra o Tarkus Trio, ao lado do guitarrista Igor Bollos e do baterista Fernando Amaro.



VERA FIGUEIREDO

É uma das mais renomadas bateristas brasileiras, com uma carreira consolidada no Brasil e no exterior. Reconhecida internacionalmente, foi chamada de "?ueen of Samba" pela revista Rhythm (Reino Unido) e sua performance no Montreal Drum Fest (Canadá) foi destacada por T. Bruce Wittet na Modern Drummer, que a descreveu como uma artista com uma abordagem musical impactante. Com uma trajetória dedicada à divulgação da música brasileira, Vera se apresentou em diversos países como México, Chile, Estados Unidos, Argentina, entre outros, sempre levando o samba e os ritmos brasileiros ao mundo.

Ao longo de sua carreira, teve uma presença marcante em eventos de renome, como o Percfest Memorial Naco (Brasil), o The Ultimate Drummers Weekend (Austrália), o PASIC (EUA) e o PercuSonidos Festival (México). A artista também fez parte da Orquestra Avon, acompanhando grandes nomes da música brasileira e internacional, como Milton Nascimento, Rita Lee e Diana King, solidificando sua posição como uma das maiores instrumentistas do cenário global. Em sua carreira solo, Vera tem se destacado com álbuns como Vera Cruz Island, que marcou sua maturidade como compositora e instrumentista. Ela também fundou o IBVF Brasil (Instituto de Bateria Vera Figueiredo), que se tornou um centro de referência para o estudo da bateria e percussão brasileira.)