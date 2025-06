Defesa Civil inicia capacitação contra incêndios florestais

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Defesa Civil, deu início a uma série de cursos de capacitação para combate a incêndios florestais. A iniciativa é realizada em conjunto com a Fundação Serra do Japi, a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), a Divisão Florestal da Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros.

O curso, que é gratuito e aberto a toda a população, tem como objetivo fortalecer as ações de prevenção e combate a focos de incêndio em áreas de mata, especialmente com a proximidade do período de estiagem.

“A prevenção é sempre o melhor caminho quando se trata de incêndios florestais. Ela é a espinha dorsal de todo o sistema, porque se nós tivermos uma prevenção eficaz, a possibilidade de acontecer incêndios serão menores. Com a colaboração de parceiros e a participação da população estamos construindo e consolidando uma cidade mais preparada para proteger nossas áreas verdes, garantindo a segurança de todos”, destacou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.