Moradora de Campo Limpo enfrentou dias de tensão em Israel; VÍDEO

A peregrinação anual feita por Vanessa Garcia Rodrigues de Souza a Israel, que já acontece há 15 anos, teve um desfecho inesperado e angustiante este mês. A moradora de Campo Limpo Paulista viajou com um grupo de nove pessoas para Jerusalém no dia 6 de junho, mas no dia 13, o país foi surpreendido por uma nova escalada de conflitos armados. Desde então, ela relata momentos de pânico, noites mal dormidas e falta de apoio para deixar a região.

“Todos os anos eu venho com os membros da minha igreja. É um momento de fé e comunhão. Mas nunca vivemos algo parecido com isso”, conta Vanessa, que se viu no meio de um conflito armado. “Acordamos com sirenes, sem entender o que estava acontecendo. Pessoas corriam pelos corredores com malas. Só então nos disseram para irmos para o bunker porque estavam disparando mísseis sobre Jerusalém.”

