Campanha da vereadora do PL é destaque em Congresso

A eleição municipal de 2024 marcou um capítulo histórico na trajetória da vereadora Dra. Sandra Tadeu (PL-SP). Reeleita com 74.511 votos, ela se tornou a vereadora mais votada do Partido Liberal em todo o Brasil, um feito que representa um crescimento expressivo de 162% em relação ao pleito anterior. Além de alcançar a maior votação de sua carreira, sua campanha foi selecionada para apresentação no COMPOL Brasil, o principal congresso de comunicação política da América Latina. O evento acontecerá entre os dias 24 e 26 de junho, em Florianópolis (SC), e reunirá os 30 cases eleitorais mais relevantes do país segundo a curadoria do evento. “Fico muito feliz em saber que o trabalho que desenvolvemos foi reconhecido também na área da comunicação pública eleitoral. É uma honra ver nossa campanha entre as mais bem-sucedidas do Brasil”, declarou a vereadora Sandra Tadeu, ao saber da classificação do case. Médica e vereadora, Dra. Sandra Tadeu exerce atualmente seu quinto mandato consecutivo na Câmara Municipal de São Paulo.

OAB debate reforma do Judiciário

A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo) realizou, nesta segunda-feira (23), reunião de instalação de comissão para a reforma do Judiciário, na sede da entidade, no centro da capital. O encontro discutiu a necessidade de aprimoramentos no sistema. A comissão tem o objetivo de elaborar no prazo de um ano duas propostas a serem apresentadas aos presidentes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), e do STF (Supremo Tribunal Federal), atualmente Luís Roberto Barroso, que será sucedido por Edson Fachin em setembro. "Estamos muito firmes em recuperar a tarefa do Legislativo", afirmou Leonardo Sica, presidente da OAB-SP, em entrevista após a sessão. "O Legislativo está ausente no debate e, por isso, às vezes, o Judiciário avança, justamente pela ausência do Legislativo".

Vice assume Prefeitura de Várzea por 10 dias

O vice-prefeito de Várzea Paulista, João Paulo Souza, assume o comando da cidade nesta segunda-feira (23), enquanto o prefeito Rodolfo Braga tira 10 dias de férias. O chefe do Executivo destacou nas redes sociais que vai utilizar este tempo para organizar agendas pessoais e descansar e que os trabalhos pela cidade continuam. “O João Paulo está ao meu lado e acompanha cada etapa da administração, conhece profundamente os desafios e as prioridades da cidade. Tenho plena confiança no trabalho dele e na condução da Prefeitura neste período. A cidade seguirá avançando”, disse.