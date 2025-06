Família vítima de spray de pimenta se pronuncia e cobra justiça

A família atingida pelo spray de pimenta durante a missa na Catedral de Jundiaí, na noite de domingo (22), conversou com exclusividade com o Jornal de Jundiaí e relatou os momentos de pânico vividos durante a celebração. O pai da criança de dois anos, que também foi atingido, descreveu o episódio como traumático e reforçou que eles apenas estavam ali para professar a fé e educar a filha nos valores cristãos.

“Sentamos no último banco justamente para não incomodar ninguém. Somos católicos praticantes, e ela estava quieta, brincando perto de nós. Nunca deixamos nossa filha solta na igreja”, afirma o pai ainda abalado.

O episódio começou quando a criança caminhou até uma imagem sacra dentro da igreja, acompanhada de perto pela mãe. Nesse momento, a mulher que mais tarde lançaria o spray de pimenta olhou para a menina e, segundo relatos, apontou o dedo em seu rosto, dizendo: “Onde pode se ver isso?”. Em seguida, respondeu à mulher, afirmando que a filha já era corrigida pelos pais e que não precisava ser tratada daquela forma. Foi então que ouviu do homem que acompanhava a agressora: “Se quiser isso, leva para um parque de diversão. Não me atrapalhe rezando”. Surpresa com a atitude, a mãe pegou a filha no colo e a levou de volta ao banco. Lá, contou ao marido o que havia acabado de acontecer. Indignado, o pai reagiu, dizendo que aquela abordagem era inaceitável.