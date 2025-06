Médica que jogou spray de pimenta em criança passa por audiência

Um tubo de gás lacrimogêneo foi apreendido pela autoridade policial após um tumulto interromper a missa na Catedral Nossa Senhora do Desterro, no Centro de Jundiaí neste domingo (22). O spray foi lançado por uma médica de 41 anos que se irritou com o barulho de uma criança de dois anos durante a celebração.

A médica foi presa em flagrante e passará por audiência de custódia nas próximas horas. Enquanto isso, ela aguarda em uma cela de triagem até que seja submetida à audiência.

O episódio gerou pânico e evoluiu para uma briga generalizada entre familiares que foi contida por agentes da Guarda Municipal.