Polytheama será palco da 2ª Mostra de Corais Municipais

O palco do Teatro Polytheama recebe na próxima terça-feira (24) a 2ª Mostra dos Corais Municipais 2025. Com entrada gratuita, a apresentação marcada para as 20h irá reunir os mais de 150 integrantes, desde crianças até adultos, dos corais municipais vinculados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC), além do núcleo de Jundiaí do Projeto Canarinhos da Terra como convidado.

O objetivo da Mostra é apresentar ao público os trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre de 2025 por cada um dos núcleos, promovendo uma grande experiência de aprendizagem para os coralistas e também para a plateia, que poderá apreciar a música coral para diversas idades e em diferentes níveis de desenvolvimento musical.

Quem abre a noite de espetáculo são as crianças de cinco a sete anos que compõem o Pré-Coral Cidade das Crianças e que trazem em seu repertório clássicos infantis diversos. Em seguida, quem sobe ao palco são os integrantes da Oficina de Coral adulto, com repertório diverso e um ?medley de cirandas do folclore brasileiro.