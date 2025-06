Itatiba aprova Fundo dos Direitos da Mulher

A Câmara de Itatiba aprovou Projeto de Lei (PL) 108/2025, de autoria do Executivo, que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, além de atualizar as normas do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ampliando suas atribuições e fortalecendo sua atuação no âmbito das políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos das mulheres no município.

O Fundo Municipal permitirá a captação de recursos de diversas fontes, inclusive de doações para viabilizar financeiramente os projetos e ações desenvolvidas pelo Conselho.

A iniciativa visa consolidar as políticas públicas voltadas às mulheres no município, que garantam a equidade de gênero, os direitos humanos e o fortalecimento dos espaços democráticos de participação social.



Congresso quer tirar da Previdência decisão sobre juros do consignado

A comissão mista que analisa a medida provisória do consignado CLT aprovou nesta quarta-feira (18) seu relatório com a previsão de que a decisão sobre o teto de juros dos empréstimos feitos por beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deixe o Conselho Nacional de Previdência Social e passe a ser responsabilidade do CMN (Conselho Monetário Nacional).



OAB discute reforma no Judiciário

A OAB-SP instalará na próxima segunda-feira (23) sua Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário, com o intuito de apresentar uma lista de projetos sobre o tema aos presidentes do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP) e do STF, atualmente Luís Roberto Barroso. Os temas da comissão são amplos, segundo Sica, mas devem incluir, entre outros, regras de julgamento virtual, foro privilegiado, mandatos para ministros do STF, decisões monocráticas e regras mais claras para que um magistrado se declare impedido ou suspeito. A questão dos "penduricalhos" salariais nas carreiras jurídicas também pode ser abordada.