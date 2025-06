Mudanças na Política de Habitação serão discutidas na sessão

Os vereadores discutem na sessão desta terça-feira (17) o Projeto de Lei (PL) nº 14009/2023, que altera a Política Municipal de Habitação, instituída pela Lei 7016/2008, para dar prioridade às famílias que recebem ‘Auxílio Moradia’ ou que fazem parte do ‘Programa de Remoção Temporária’, para terem prioridade na contemplação em novos empreendimentos habitacionais.

O objetivo principal é que estas famílias de baixa renda tenham acesso definitivo à moradia, atendendo prioritariamente as que estão há mais tempo nos programas assistenciais e, que de certa forma, estão gerando despesas no orçamento público. De acordo com os dados disponíveis no site da Fundação Municipal de Ação Social (Fumas), em abril havia 285 beneficiários do Auxílio Moradia, que paga R$ 850 mensalmente, que são destinados exclusivamente para a locação de moradia.

O autor do projeto, Juninho Adilson (União), foi procurado para explicar mais sobre a proposta, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

A sessão ainda tem na pauta a doação de terreno para a construção da sede do 19º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Segunda Estação de Bombeiros. A área em questão fica na Rua Paulo Eiró, esquina com a Avenida dos Imigrantes, e será doado pela Prefeitura ao Estado, conforme o PL 14760/2025.